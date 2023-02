Semarak Gelaran Pesta Otomotif Awal Tahun, IIMS 2023 Raih Penghargaan MURI 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sabtu (25/2/2023) merupakan puncak perayaan closing ceremony pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) BOOST 2023, di JIExpo Kemayoran Jakarta.

IIMS 2023 telah berlangsung selama 10 hari dengan menyuguhkan konsep Oto-tainment (Otomotif dan Entertainment) dengan hadirnya panggung IIMS Infinite Live serta deretan fitur IIMS Sky Bridge hingga IIMS Track.

Seolah back on track, kehadiran IIMS 2023 mampu pulihkan kembali gairah industri otomotif tanah air, yang sempat berjalan perlahan di masa pandemi tahun sebelumnya, dan terbukti dengan total transaksi yang dibukukan Dyandra Promosindo hingga Jumat (24/2) lalu mencapai jumlah Rp3,2 Triliun.

Angka ini masih terus bergerak mengingat beberapa brand besar masih dalam tahap rekap data hingga hari penutupan IIMS 2023. Dari sisi pengunjung, tercatat hingga Jumat (24/2) malam, yang mengunjungi IIMS 2023 di JIExpo Kemayoran mengalami peningkatan yang stabil sejak pekan pertama, yaitu sebanyak 24 persen dari pengunjung IIMS Hybrid 2022 lalu, di waktu yang sama.

IIMS 2023 diikuti oleh 171 Peserta, termasuk di dalamnya 45 kendaraan roda empat, roda dua, dan kendaraan listrik terkemuka di Indonesia. Brand kendaraan roda empat diantaranya, Astra Daihatsu, BMW, Chery, DFSK, Esemka, Honda, Hyundai, Jeep, Mitsubishi, Morris Garage (MG), Prestige, Subaru, Suzuki, Toyota dan Wuling hingga Indomobil Group yang menghadirkan lima brand yaitu Audi, Citroen, KIA, Nissan, Volkswagen (VW).

Kendaraan roda dua diwakili brand ternama seperti Astra Honda Motor, Benelli - Keeway KTM & Husqvarna, Italjet, Kawasaki, Moto Bologna Passione (MBP), Royal Alloy, Royal Enfield, Yamaha. Brand kendaraan listrik roda dua antara lain Alva, Davigo, Energica, Gelis, Gesits, Ion Mobility, Niu, Ofero, Polytron, Rakata, Selis, Smartby, United dan Yadea.

IIMS semakin lengkap dengan adanya Perhimpunan Pengusaha Aksesoris Mobil Indonesia (PAHAMI) serta puluhan brand aftermarket. Hal ini menjadi hal yang perlu disyukuri lantaran Dyandra Promosindo membuktikan bahwa IIMS 2023 tetap menjadi primadona bagi para pemegang merek.

Capaian positif ini sekaligus menjadi bukti nyata kontribusi Dyandra Promosindo terhadap peningkatan ekonomi dari sektor industri otomotif hulu hilir tanah air.

Kerinduan pecinta otomotif pada gelaran motor show di IIMS 2023 terobati dengan berbagai program acara yang disuguhkan, yakni Bikers Dakwah, IIMS Award, IIMS Community Experience, IIMS Formula Electric Student Show Off, IIMS Iconic Car, IIMS Motor Show, IIMS Push Bike Race, IIMS Satmori & Sunmori, IIMS Seminar & Talkshow, IIMS Special Guest Experience, IIMS Test Drive, IIMS Test Ride, IIMS EV Test Ride, IIMS Drift, IIMS Special Guest Car, IIMS x Pergikebulan, IIMS x Rusty Project, IIMS x Ikatan Motor Indonesia (IMI), IIMS x Naikmotor.com, IIMS x Katros, IIMS x Smoke Garage, IIMS x Banteng Motorsport, IIMS x Slide on Sunday, Indonesia Automodified (IAM), Indonesia Boating Gathering (IBG), Indonesia Off-Road Federation (IOF), IIMS Jeep Willys Building Show, Kosmik, Mini 4WD Championship, Miss IIMS 2023, Off-Road Track, Otomotif Group Experience, PAHAMI Audio Contest All Champions, Parade & Talkshow Pembalap 3 Generasi, PPMKI Pre War Car Display, RC Adventure, RC Drift serta Road Bike Community Hub.

Dalam sambutannya, Project Director IIMS 2023 Daswar Marpaung mengucapkan terima kasih kepada seluruh ekosistem yang terlibat dalam kesuksesan penyelenggaraan IIMS 2023 ini, khususnya kepada pemerintah Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang telah hadir dan meresmikan secara langsung pameran IIMS 2023, beserta jajarannya Menteri Kabinet Indonesia Maju yang menyempatkan hadir dan meninjau pameran ini termasuk dukungan dari seluruh jajaran pemerintah Pusat hingga Daerah.

“Malam ini (25/2) adalah cermin konsep IIMS yang mampu menjadi salah satu instrumen pemantik untuk memulihkan gairah industri otomotif tanah air. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh APM & Dealer yang sama-sama berjuang mulai dari tahun pandemi hingga pasca pandemi, kita masih bisa berjalan berdampingan untuk meraih tujuan yang sama yaitu industri otomotif tanah air yang semakin maju dan baru dalam menyambut era elektrifikasi. Tak lupa, saya ucapkan terimakasih atas support dari seluruh komunitas yang mewarnai jalannya pagelaran IIMS 2023 menjadi lebih berwarna. Malam ini adalah cermin kegembiraan pada sektor industri otomotif, karena secara tidak langsung kita telah berhasil mewujudkan cita-cita bersama untuk dapat bangkit dari pandemi dengan semangat kolaborasi dan sinergi untuk kebangkitan industri otomotif tanah air," papar Daswar Marpaung.

Berkat keseriusan Dyandra Promosindo dalam menggarap deretan fitur yang dihadirkan untuk menciptakan keunikan pameran otomotif IIMS setiap tahunnya, IIMS Sky Bridge yang hadir pertama kalinya dalam perhelatan IIMS BOOST 2023 mampu memecahkan rekor MURI dan mengemban predikat “Pameran Otomotif Pertama dengan Fasilitas Jembatan Penyeberangan (Sky Bridge)”.

“Sky Bridge adalah hasil brainstorm tim Dyandra Promosindo, dengan tujuan untuk menyenangkan seluruh exhibitor IIMS 2023. Sky Bridge diadakan karena berdasarkan bertahun-tahun pelaksanaannya, giat test drive and ride di area outdoor selalu ramai, di satu sisi pengunjung yang berlalu lalang semakin bertambah setiap tahunnya. Selain itu, IIMS Track dengan panjang lebih dari 500 meter dalam satu putaran juga disediakan dalam IIMS 2023 kali ini, untuk membuat pengunjung yang hendak membeli mobil dan motor baru, dapat menjajal mobilnya dengan lintasan yang lebih panjang lagi guna pengalaman yang lebih memuaskan. Mudah-mudahan dengan konsep IIMS Track dan IIMS Sky Bridge, IIMS tahun depan dapat membuat exhibitor dan lainnya semakin puas dengan konsep yang ditawarkan Dyandra Promosindo,” urai Rudi MF Project Manager IIMS 2023.

Kesuksesan Dyandra Promosindo menyuguhkan kemeriahan dan kemegahan seluruh area pelaksanaan IIMS 2023 berkat dukungan dari MUFG Bank, Ltd. dan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Danamon) sebagai Official Bank Partner serta PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance) sebagai Official Multifinance Partner, Pertamina dan PLN sebagai Official Sponsor, dari sektor industri pendukung, IIMS 2023 juga berkolaborasi dengan Mobbi sebagai Official Trade-in Partner, J&T Cargo sebagai Official Logistic Partner, Bridgestone sebagai Official Tire Partner, MRT Jakarta sebagai Official Public Transportation Partner, serta V-Kool Indonesia, Suryanation, Namota, Enjoy Jakarta, dan Mayora siap mendukung perhelatan IIMS BOOST 2023.