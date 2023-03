Johnny Stimson Tampil Konser Jakarta Auto Week 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2023 (GJAW) akan menghadirkan rangkaian konser musik yang diisi musisi lokal dan internasional selama pameran berlangsung 10-19 Maret 2023.

Konser musik ini merupakan kerjasama GJAW bersama New Live Entertainment. Musisi internasional yang akan tampil adalah Johnny Stimson di Jakarta Concert Week, Sabtu 18 Maret 2023 di Plenary Hall – Jakarta Convention Center.

Tiket nonton konser ini dijual di Blibli.com. Jakarta Concert Week (JAW) mengusung kolaborasi spektakuler yang dikonsepkan untuk memenuhi kebutuhan hiburan dan gaya hidup yang sejalan dengan pecinta otomotif di Indonesia.

"Pengunjung akan dapat menikmati konser yang digarap dengan sangat berbeda dari yang lainnya dan berkesempatan melihat dan membeli berbagai produk otomotif terbaru yang telah dikonfirmasi para peserta pameran, dengan penawaran dan promo khusus yang tidak boleh dilewatkan," ujar Project Director Seven Event Vista Limbong.

Dia mengatakan, kehadiran pameran otomotif GJAW, bersama dengan Jakarta Concert Week, Jakarta Auto Runway dan juga Indonesia Authentic Food Festival menjadi daya tarik yang hanya bisa pengunjung dapatkan di Jakarta Auto Week 2023.

Founder and Creative Director New Live Entertainment Dino Hamid, mengungkapkan Jakarta Concert Week (JCW) siap menghentak dengan Multi Shows of New Experience and Excitement.

"Pertama kali di Indonesia konser musik dengan special treatment di setiap show-nya akan hadir bersamaan dengan pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW)," ujarnya.

Menurutnya, Jakarta Concert Week akan menarik target market yang lebih luas lagi untuk pengunjung yang menyukai musik, lifestyle, fashion dan otomotif akan ada 6 show berkualitas yang wajib ditonton.

Berikut line up musisi yang akan tampil di Jakarta Concert Week 2023 selama Jakarta Auto Week berlangsung:

1. 10 Maret 2023 : Ahmad Dhani Proj ect.

2. 15 Maret 2023 : The Greatest Hits - Potret | Maliq and D’Essentials.

3. 16 Maret 2023 : NOAH Monochrome.

4. 17 Maret 2023 : Sound OF 2000 (Samsons x Yovie Nuno x D’Masiv).

5. 18 Maret 2023 : Johnny Stimson

6. 19 Maret 2023 : Trio Lestari with Rio Febrian feat. Rizky Febian.