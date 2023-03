Mitsubishi XFC Concept Mulai Dipamerkan ke Masyarakat Pekanbaru

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU - Mendapat respon positif dari pengunjung Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023, Mitsubishi Indonesia langsung membawa Mitsubishi XFC Concept untuk menyapa langsung masyarakat Pekanbaru, Riau.

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memamerkan Mitsubishi XFC Concept, yang merupakan mobil konsep compact SUV melalui acara bertajuk Mitsubishi Motors Auto Show.

Kegiatan ini akan berlangsung di enam kota besar di Indonesia diantaranya Pekanbaru, Medan, Palembang, Bandung, Semarang dan Surabaya pada periode 5 Maret – 2 April 2023.

Baca juga: Mitsubishi Kenalkan Kendaraan & Teknologi Terbaru di IIMS 2023, Jalin Kerjasama dengan POC Indonesia

Pada periode 5 – 7 Maret 2023, MMKSI menghadirkan Mitsubishi XFC Concept di Mall Living World, Pekanbaru, sebagai kota pertama aktivitas roadshow pada pameran Mitsubishi Motors Auto Show.

Director of Sales and Marketing Division MMKSI Tetsuhiro Tsuchida, menyampaikan Mitsubishi XFC Concept merupakan sebuah konsep mobil compact SUV generasi selanjutnya dengan tiga kelebihan utama yakni, desain silky and solid, smart and quality comfort, serta interior yang compact and spacious untuk memberikan sebuah Xcitement baru bagi penggunanya.

"Posisi Indonesia sebagai negara yang sangat penting bagi Mitsubishi Motors di kawasan ASEAN dan global, serta komitmen kuat Mitsubishi Motors terhadap konsumen di Indonesia, membuat kami merasa perlu untuk memperkenalkan mobil konsep ini kepada konsumen di Indonesia secara lebih luas lagi," tutur Tsuchida dalam konferensi pers Mitsubishi Motors Auto Show di Pekanbaru, Minggu (5/3/2023).

Desain Mitsubishi XFC Concept memberikan kesan elegan dan menggabungkan aura SUV yang kompak namun kuat, memberikan profil yang stylish dan sporty.

Ground clearance tinggi juga menjadi andalan dari mobil konsep ini, yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di Indonesia maupun kawasan ASEAN.

Selain Mitsubishi XFC Concept, pada pameran Mitsubishi Motors Auto Show di Pekanbaru, MMKSI menghadirkan lini model lainnya, seperti Pajero Sport, New Xpander dan New Xpander Cross.

Kehadiran pameran ini diharapkan dapat menjadi ajang konsumen dalam membuktikan keunggulan yang ada pada produk Mitsubishi Motors dan juga benefit yang dapat didapatkan oleh konsumen dengan bergabung bersama keluarga Mitsubishi Motors.

"Mitsubishi Motors telah membuktikan bagaimana desain inovatif dan nilai fungsional yang dituangkan pada model kendaraannya telah menjadi ‘game changer’ dan mendulang apresiasi tinggi dari konsumen di Indonesia dan juga global," ungkap Tsuchida.