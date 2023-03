Hanya Satu Varian, Nissan New Terra Dijual Seharga Rp749,9 Juta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) secara langsung mengungkap harga Nissan New Terra di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023, Jumat (10/3/2023).

Hanya ditawarkan dalam satu varian, yakni Terra VL 2.5 4x4, mobil ini ditawarkan ke konsumen dengan harga Rp 749.900.000.

"Nissan New Terra VL 2.5 4x4 di tawarkan kepada konsumen dengan harga OTR Jakarta Rp 749,9 juta, serta mendapatkan warranty kendaraan selama 3 tahun atau 100.000 km dan Free Service Inspection selama 4 tahun atau 50.000 km," tutur Chief Executive Officer PT Nissan Motor Distributor Indonesia Tan Kim Piauw saat konferensi pers di GJAW 2023, JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (10/3/2023).

Nissan New Terra VL 2.5 4x4 yang diluncurkan, mengusung teknologi inovatif Nissan dengan tagline terbaru Nissan yakni ‘Elevate Excitement’.

Nissan New Terra VL 2.5 4x4 dilengkapi dengan berbagai teknologi terkini. Dari sisi keamanan dilengkapi Intelligent Forward Collision Warning (IFCW) and Intelligent Emergency Braking (IEB), Intelligent Around View Monitor (IAVM) with Moving Object Detection (MOD), Lane Departure Warning (LDW), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Intelligent Driver Alertness (IDA), Intelligent Rear View Mirror (IRVM) dan Blind Spot Warning (BSW).

Sementara dari segi kenyamanan, New Terra hadir dengan Shift On The Fly 4x4 System, Electric Parking Brake, USB A and C Ports, 11” Roof Monitor with HDMI Connection for Rear Seat Entertainment, Zero Gravity Seat dan Remote One Touch Tumble for 2nd row Seats.