Harga Toyota Agya Resmi Diumumkan, Dilego Mulai Rp 167,9 Jutaan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Kunjungi Booth Toyota di GJAW 2023- Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto disaksikan Menteri Perindustrian Agus G. Kartasasmita (kedua kiri) didampingi jajaran direksi PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy (kanan) dan Fumitaka Kawashima (ketiga kanan) tengah merasakan kabin All New Toyota Agya GR Sport yang ditampikan TAM pada booth Toyota, usai membuka pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jumat (10/3).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Toyota-Astra Motor (TAM) resmi mengumumkan harga dari All New Agya 2023 di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023, JCC Senayan, Jakarta, Jumat (10/3/2023).

Marketing Director of PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy, mengatakan All New Agya memiliki platform yang baru, mesin baru, transmisi baru bahkan suspensi baru, serta handling sudah lebih baik dari generasi sebelumnya.

Baca juga: All New Agya Pakai Platform Baru Agar Kabin Lebih Luas, Ini Detailnya

"Walaupun model baru ini masuk ke segmen entry level tetapi sensasi berkendaranya tidak seperti mobil entry level. Responsif tetapi juga sangat ekonomis," tutur Anton saat pembukaan booth GJAW 2023, Jumat (10/3/2023).

Pada world premiere Februari lalu, Toyota menampilkan dua model, yakni All New Agya dan All New Agya GR Sport yang memiliki tampilan lebih kekar.

Harga untuk All New Agya 2023 Tipe Standard dibanderol mulai dari Rp 167,9 juta - Rp 191,4 juta.

Sementara tipe GR Sport dilego mulai dari Rp 237,5 juta - Rp 256 juta. Semuanya menggunakan skema harga OTR DKI Jakarta.

Pembukaan booth Toyota di pameran GJAW 2023, JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (10/3/2023)

Mobil ini sudah memakai platform terbaru milik Toyota, yakni TNGA atau Toyota New Global Architecture.

Mempertegas konsep "Exciting City Car", platform monocoque dikembangkan bersama suspension system yang sanggup meredam guncangan dengan lebih baik dan fleksibel terhadap kondisi jalan Indonesia yang dinamis.

All New Agya Pricelist