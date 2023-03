SUV Teman Petualang All-New Subaru Crosstrek Resmi Meluncur di GJAW 2023, Segini Harganya

SUV kompak All New Subaru Crosstrek resmi meluncur di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2023 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat 10 Maret 2023 dengan harga Rp. 549.500.000 (on the road Jakarta).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mobil sport utility vehicle [SUV] kompak All New Subaru Crosstrek resmi meluncur di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2023 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat 10 Maret 2023 dengan harga Rp. 549.500.000 (on the road Jakarta).

Arie Christopher, Chief Operating Officer Subaru Indonesia mengatakan, kehadiran All New Subaru Crosstrek mengingatkan pada legenda Subaru, di mana pada 12 tahun lalu Subaru pernah merilis compact SUV dengan dua penamaan berbeda.

Yakni, Subaru Crosstrek di Amerika dan Kanada dan Subaru XV di belahan dunia lainnya.

Mulai generasi ketiga ini Subaru menggunakan satu penamaan global, Subaru Crosstrek dan mendebut di pasar Amerika Serikat pada Februari silam.

"Hari ini kami Subaru Indonesia merasa sangat bangga dapat memperkenalkan the all-new Subaru Crosstrek di Gaikindo Jakarta Auto Week 2023,compact SUV yang tangguh dan memiliki seluruh Subaru Core Technology seperti platform terbaru Subaru Global Platform, penggerak Symmetrical All-Wheel Drive, mesin Boxer dan sistem keselamatan seperti Subaru EyeSight," ujarnya di acara peluncuran.

Dia menjelaskan, compact SUV Subaru Crosstrek dirancang untuk mereka yang ingin mencari mobil untuk teman berpetualang di outdoor.

Untuk menampilkan kesan kuat sebagai compact SUV untuk petualangan outdoor, Subaru Indonesia di GJAW ini menjalin kerja sama dengan The North Face pada peluncuran Crosstrek.

Selama pameran, Subaru Indonesia menampilkan line up koleksi fashion The North Face untuk mendukung aktivitas outdoor dan dipasarkan secara terbatas hanya untuk pelanggan the all-new Subaru Crosstrek.

SUV kompak All New Subaru Crosstrek resmi meluncur di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2023 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat 10 Maret 2023 dengan harga Rp. 549.500.000 (on the road Jakarta).

Arie menambahkan, The all-new Subaru Crosstrek dipasarkan melalui jaringan diler resmi Plaza Subaru, ditawarkan dengan Garansi 3 tahun atgau 100.000 km, servis gratis 3 tahun atau 50.000 km (tergantung mana yang tercapai lebih dahulu) serta dukungan Subaru Roadside Assistance 3 tahun, layanan bantuan darurat 24 jam tujuh hari seminggu.

Compact SUV ini dibekali layar multimedia 11,6 inci yang dapat terkoneksi dengan Apple CarPlay dan Android Auto wireless.

Mesin Boxer 2.000cc yang menghasilkan tenaga 156ps dan 196Nm dan disalurkan ke 4-roda dengan transmisi Lineartronic dan Active Torque Split AWD.

Total delapan warna pilihan; Sun Blaze Pearl, Oasis Blue, Crystal White Pearl, Ice Silver Metallic, Magnetite Grey Metallic, Offshore Blue Metallic, Pure Red, dan Crystal Black Silica.