Garap Bisnis Aksesoris Kendaraan, Otoproject dan Venom Buka Outlet Bersama di Pluit

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Otoproject dan Venom Audio membangun kolaborasi di bisnis aksesoris kendaraan melalui pendirian Venom Auto Garage di Venom Auto Garage Pluit, Jakarta Utara.

Sinergi ini diharapkan akan memberikan kemudahan bagi konsumen yang memodifikasi mobilnya.

Selama ini, konsumen yang memodifikasi mobil mereka harus pergi ke satu tempat untuk memasang produk audio dari Venom, serta satu tempat lainnya untuk memasang produk aksesoris dari Otoproject.

"Dengan hadirnya Otoproject Garage di store Venom Auto Garage di Pluit, konsumen dapat memasang produk audio Venom sembari memasang produk aksesoris Otoproject di satu tempat dalam satu waktu. Hal ini merupakan one stop shopping solution yang dihadirkan oleh Otoproject Garage dan Venom Auto Garage," ujar Martin founder Otoproject dikutip Jumat, 17 Maret 2023.

Martin menambahkan, sinergi ini diharapkan dapat memberikan pengalaman yang memuaskan bagi para konsumen yang ingin memodifikasi mobil mereka.

"Selama ini, kami melihat banyak konsumen yang datang ke toko kami dengan mobil yang sudah terpasang audio dari Venom. Kami juga menerima banyak masukan dari konsumen untuk menyediakan produk audio di Otoproject Garage. Sehingga kami melihat, ada kesempatan disini untuk bersinergi dibawah satu atap,” ujar Martin.

Menurutnya, dengan banyaknya lini produk Otoproject yang tampil di Venom Auto Garage, kami berharap dapat mempermudah konsumen yang sedang meng-upgrade audio mereka untuk turut memasang aksesoris Otoproject.

Irwan Kusuma, Founder dan CEO Venom Indonesia menambahkan, Venom adalah brand audio yang sudah terkenal, sudah bergerak lebih dari dua puluh tahun, dan Otoproject adalah brand aksesoris yang sudah terkenal di dunia aksesoris mobil. "Kami berkolaborasi dan bersinergi untuk memberikan yang terbaik bagi customer, dimana customer yang menginginkan aksesoris otomotif bisa datang ke Venom Auto Garage,” ujar Irwan Kusuma.

Di Venom Auto Garage, Otoproject menyediakan lini produk aksesoris untuk beragam mobil, terutama All New HR-V, All New BR-V, Xpander, All New Avanza, All New Veloz, Raize, dan Kijang Innova Zenix, dengan series produk yang ditawarkan mencakup aksesoris eksterior, body kit, aksesoris interior, hingga produk elektrikal dari series PlugnPlay.

Booth produk aftermarket Otoproject di pameran otomotif Telkomsel Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Senin (29/4/2019). (TRIBUNNEWS/LITA FEBRIANI)

Sinergi ini turut memperluas jaringan distribusi Otoproject, yang telah menjangkau pelanggan di berbagai daerah di Indonesia dengan memiliki lebih dari 2.000 jaringan distribusi, baik toko-toko variasi, retailer, distributor, marketplace dan lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua.

Sinergi ini juga melengkapi Venom Auto Garage Pluit yang telah menyediakan produk lain selain produk audio di bawah satu atap, seperti karpet, head unit, hingga kaca film, sebagai one stop shopping solution bagi konsumen. Kedepannya, sinergi antara Otoproject dan Venom Audio akan berlanjut di cabang-cabang lainnya, yaitu di Otoproject Garage Bintaro dan Otoproject Garage Bekasi yang akan dibuka pada tahun ini.