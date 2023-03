Berburu Mobkas Jelang Mudik, Toyota Avanza Keluaran 2018 Bisa Jadi Solusi, Harga Mulai Rp 145 Jutaan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memasuki awal Ramadan yang telah ditentukan dengan 30 hari puasa sebelum akhirnya hari raya Idul Fitri pada April mendatang.

Persiapan mudik ke kampung halaman tentu harus mulai dipersiapkan. Apalagi bagi Tribunners yang ingin mudik dengan keluarga menggunakan kendaraan pribadi.

Saat harga mobil baru masih terbilang tinggi, berburu mobil bekas dengan kualitas prima bisa menjadi solusi. Apalagi dengan model MPV seperti Toyota Avanza keluaran tahun 2018 yang harganya cukup aman dikantong.

Secara tampilan, Avanza keluaran 2018 mengusung grille berdesain garis baru yang membuatnya terlihat lebih gagah dan elegan, dilengkapi aksen chrome pada beberapa tipe.

Bagian penerangan terdapat headlamp berdesain elegan dengan fog lamp terpasang dibawahnya.

Bagian belakang membuat tampilan mobil ini makin eye catching dengan lampu kombinasi belakang dan rear spoiler dengan high mount stop lamp sebagai tambahan lampu rem.

Sisi interiornya didominasi warna coklat, dengan dashboard sudah dilengkapi sistem audio dengan layar sentuh berukuran 6 inci yang bisa digunakan untuk memutar DVD, CD dan terhubung ke smartphone melalui konektivitas Bluetooth, USB, serta Aux.

Soal jantung pacu, Avanza keluaran tahun ini menggendong dua varian mesin, yakni 1.329cc dan 1.496cc.

Keduanya sama-sama menggunakan mesin 4 silinder 16 katup DOHC yang dilengkapi teknologi Dual VVT-i dengan tenaga maksimal 96.5 PS pada 6.000 rpm dan torsi puncak 12.3 kgm pada 4.300 rpm.

Lalu untuk varian 1.5 Liter tenaga mampu mencapai 104 PS pada 6.000 rpm dan torsi 13.9 kgm pada 4.200 rpm.

Berikut harga Toyota Avanza tahun 2018 yang dirangkum dari GridOto Pricelist:

- All New E A/T Facelift 2018, 1.300 cc : Rp 145 juta

- All New E M/T Facelift 2018, 1.300 cc : Rp 145 juta

- All New G A/T Facelift 2018, 1.300 cc : Rp 160 juta

- All New G M/T Facelift 2018, 1.300 cc : Rp 168,71 juta

- All New Veloz 1.3 A/T 2018, 1.300 cc : Rp 170 juta

- All New Veloz 1.3 M/T 2018, 1.300 cc : Rp 170 juta

- All New Veloz 1.5 A/T Facelift 2018, 1.500 cc : Rp 180 juta

- All New Veloz 1.5 M/T Facelift 2018, 1.500 cc : Rp 180 juta