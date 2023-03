MPV Pilihan Mudik Nissan Grand Livina 2017, Harga Mulai Rp 160 Juta

Mobil All New Nissan Livina

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Awal Ramadan menjadi waktu tepat untuk berburu mobil bekas yang akan dibawa mudik ke kampung halaman saat menjelang lebaran.

Namun, jangan asal membeli, perhatikan surat-surat dan kondisi mobil, mulai dari mesin, body, interior hingga yang terpenting adalah surat-surat.

Lalu, apakah Tribunners masih bingung mau mencari mobil apa. Tribunnews.com punya rekomendasinya nih, Nissan Grand Livina.

MPV 7-penumpang ini memilik eksterior yang elegan. Dimana grill dengan aksen chrome dilengkapi bumper beraksen garis melintang dan ada pula dua fog lamp di sisi kanan dan kiri bumper, serta lampu utama berukuran besar yang masih menggunakan halogen.

Sisi interiornya didominasi warna krem dan hitam, serta sudah dilengkapi dengan Sound-Absorbing Material untuk meredam suara dari luar.

Mobil ini juga sudah didukung berbagai fitur, seperti Display touchscreen berukuran 6 inci, DVD, AM/FM, konektivitas USB untuk iPhone, iPod dan Android.

Fitur keamanan mobil ini juga sudah cukup lengkap, ada dual SRS airbag, sistem pengereman yang digunakan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kombinasi pengereman ABS+EDB+SA.

Performanya didukung mesin baru berkode HR15DE berkapasitas 1.5 L konfigurasi 4 silinder 16 valve berteknologi DOHC dengan Twin Dual Injector dan VTC dengan tenaga maksimal 109 PS.

Konsumsi BBM diklaim bisa hemat 13 persen sebab didukung oleh kombinasi Dual Injector serta Twin VTC ( Intake serta Exhaust) yang terdapat dalam mesinnya.

Berikut harga Nissan Grand Livina 2017:

- All New 1.5 HWS 2017 : Rp 180 juta

- All New 1.5 SV A/T : Rp 160 juta

- All New 1.5 SV M/T : Rp 160 juta

- All New 1.5 X-Gear A/T : Rp 170 juta

- All New 1.5 X-Gear M/T : Rp 170 juta

- All New 1.5 XV A/T : Rp 170 juta

- All New 1.5 XV M/T : Rp 170 juta