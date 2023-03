Tampil Makin Sporty, Honda Rilis Civic Type R Dijual dengan Harga Rp 1,399 Miliar

Honda Prospect Motor meluncurkan All new Honda Civic Type R pada Kamis (30/3/2023) di Jakarta.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) merilis produk terbarunya bergaya sport car, All new Honda Civic Type R, pada Kamis (30/3/2023) di Jakarta.

Secara eksterior, All new Civic Type R kini hadir dengan tampilan baru yang semakin memperkuat karakter sebagai sebuah mobil sport, sekaligus desain yang impresif dengan brake eksklusif sport car, Brembo.

Selain itu, pembaruan juga dilakukan pada Black Front and Side Spoiler, Front Fender Outlet, 19 inch Matte Black Alloy Wheel, serta dilengkapi Black Rear Diffuser.

Sedangkan sisi interiornya, mobil ini menampilkan nuansa serta pengalaman sport car yang sangat kental, dimulai dari pada saat pengemudi masuk ke dalam mobil.

Sport seats berbahan suede dengam double red stitching, Steering Wheel berbahan Alcantara, Aluminium Shifter, Type R Signature Plate, Alumunium Console dan All-Digital Interface.

Mobil ini juga dilengkapi fitur LogR yang dapat memberikan detail informasi mengenai performa mobil, diantaranya temperatur oli dan air, tekanan oli, boost pressure, G Meter dan lainnya.

Performanya didukung mesin 2.0L VTEC Turbo yang menghasilkan 319ps, meningkat 9ps dari generasi sebelumnya dan menghasilkan torsi sebesar 420 Nm, meningkat 20Nm dari generasi pendahulunya.

Civic Type R ini juga memecahkan rekornya sendiri dengan 0.873 detik lebih cepat dibandingkan dengan rekor yang dibuat di tahun 2020.

All new Honda Civic Type R ini dilego ke konsumen dengan harga Rp 1.399.000.000, on the road DKI Jakarta.