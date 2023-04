Ketua MPR RI Ajak Komunitas Otomotif Perbanyak Kegiatan Sosial di Bulan Ramadan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah komunitas Harley Davidson, Hogers Indonesia, yang mengisi bulan suci Ramadan dengan melakukan kegiatan sosial.

Kegiatan sosial tersebut di antaranya memberikan santunan lebih dari seratus juta rupiah kepada anak yatim dan dhuafa. Seluruh dana yang terkumpul tersebut disalurkan melalui Panti Asuhan Yatim Piatu Al Andalusia di kawasan Mampang, Jakarta.

Selain bantuan dana, Hogers Indonesia juga memberikan seratus paket goody bag yang berisi kebutuhan sekolah dan makanan untuk para anak-anak yatim. Sekaligus menghibur mereka dengan penampilan atraktif melalui pertunjukan spesial badut yang juga berkontribusi dalam menyemarakkan ekonomi kreatif, karena turut memberikan nilai tambah ekonomi kepada para badut.

"Kegiatan ini menunjukan bahwa komunitas otomotif selain berperan sebagai perekat soliditas kebangsaan, juga berperan dalam memperluas inklusi kesalehan sosial yang pada akhirnya turut memberikan andil bagi hadirnya keberdayaan masyarakat dan keadilan sosial. Sehingga bisa memupus stigma negatif yang seringkali menghinggapi para komunitas motor besar. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada yang salah dari memiliki hobi mengendarai motor besar seperti Harley Davidson. Justru yang salah jika melanggar hobi karena bisa termasuk dalam melanggar hak asasi manusia," ujar Bamsoet usai menghadiri Ramadan Charity Hogers Indonesia di MotoVillage, Jakarta, Minggu (02/4/2023).

Turut hadir antara lain, Kabidkum Polda Metro Jaya Kombes Pol Putu Putera Sadana, Pendiri dan Pembina Hogers Indonesia Tito Soelistio, Ketua Hogers Indonesia Yudi Djaja, Wakil Ketua Hogers Indonesia Aris Ristiawan, dan Ustadz Alfie Alfandy.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, komunitas otomotif seperti Hogers Indonesia memiliki kontribusi besar dalam memasifkan kegiatan sosial kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Beberapa aksi Hogers Indonesia antara lain, memberikan bantuan makanan, obat-obatan, peralatan dan motor trail, untuk digunakan dalam membantu penanggulangan korban bencana gempa bumi Cianjur, pada Desember 2022.

Sebelumnya pada 12-21 Januari 2021, Hogers Indonesia juga menyelenggarakan bakti sosial Charity for Mamaju and Majene, Sulawesi Barat untuk membantu korban musibah gempa bumi. Serta Charity for Malang dan NTT pada 13-21 April 2021 untuk membantu korban bencana banjir bandang di NTT dan korban gempa bumi di Malang, Jawa Timur.

"Tidak heran apabila dalam laporan World Giving Index 2022 lalu, kembali menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Lebih membanggakan, pencapaian sebagai negara paling dermawan tersebut diraih selama lima tahun berturut-turut. Pencapaian tersebut tidak lepas dari peran dan kontribusi dari para komunitas otomotif seperti yang dilakukan Hogers Indonesia," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Hogers Indonesia juga termasuk komunitas otomotif yang aktif menyelengarakan dan mendukung berbagai kegiatan untuk meningkatkan ketrampilan mengemudi dan keselamatan berlalulintas. Antara lain dengan menyelenggarakan Hogers Skill and Safety Course, di Pusdiklantas Polri pada 29 Januari 2023; serta berkontribusi dalam Garrison Safety and Skill. Coaching and Contest di parkir MPR RI pada 12 Februari 2023.

"Konsep Hogers Indonesia tidak terbatas pada teritori dan geografi. Sehingga bisa menaungi para bikers Harley Davidson, baik dalam naungan club maupun pribadi. Hogers Indonesia memiliki dua misi utama, memberikan manfaat dan kebanggaan bagi para member melalui touring, gathering, dan charity. Serta memberikan manfaat dan kebanggaan untuk bangsa dengan turut serta mempromosikan taat berlalu lintas dan pariwisata nasional," pungkas Bamsoet. (*)