Toyota Calya Keluaran 2019 Asik Dibawa Mudik, Harganya Mulai Rp 100 Jutaan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masih bingung mudik lebaran tahun ini memakai apa? Toyota Calya keluaran tahun 2019 bisa jadi solusi nih.

Calya keluaran 2019 sendiri sudah mendapat pembaruan minor, mulai dari tampilan eksterior dan interior dari versi sebelumnya.

MPV paling terjangkau ini memiliki kapasitas 7-penumpang. Saat mudik beramai-ramai dengan keluarga rasanya mobil ini cukup mengakomodasi kebutuhan tersebut.

Di model tertingginya Toyota Calya G A/T, interior mobil didominasi warna coklat gelap dan sudah dilengkapi dengan aksen krom, head unit 2-DIN, New Audio Steering Switch, New Under Seat Compartment Tray, Illumination on A/T Indicator , Driver Seat Back Pocket dan Front Console Box.

Bagian eksteriornya tampak lebih segar dari versi terdahulu, dimana sudah dilengkapi LED Headlamp baru, fog lamp dengan garnis krom gelap, spion dengan lampu sein dan New Alloy Wheel Design.

Jantung pacunya, masih menggunakan mesin 3NR-VE 1.197 cc 4 silinder dengan tenaga 88 PS yang dilengkapi dengan teknologi Dual VVT-i.

Mesin ini dipadukan dengan transmisi Manual 5-percepatan dan Automatic dengan 4-percepatan.

Dengan perpaduan mesin serta transmisi tersebut membuat Toyota Calya irit bahan bakar. Tangki bahan bakarnya diklaim menampung bahan bakar 36 liter.

Berikut Tribunnews rangkum harga Toyota Calya keluaran mulai tahun 2019-2021, dilansir dari GridOto Pricelist:

E M/T 2019 1.200 cc : Rp 100 juta

G A/T 2019 1.200 cc : Rp 125 juta

G M/T 2019 1.200 cc : Rp 115 juta

E M/T 2020 1.200 cc : Rp 110 juta

G A/T 2020 1.200 cc : Rp 128 juta

G M/T 2020 1.200 cc : Rp 120 juta

G A/T 2021 1.200 cc : Rp 137 juta

G M/T 2021 1.200 cc : Rp 130 juta