10 Toyota All New Agya GR Sport Jelajahi Bali Selama Tiga Hari

Toyota All New Agya GR Sport saat dibawa menjelajah Bali pada Selasa (4/4/2023)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Usai resmi dijual pada awal Maret 2023, Toyota All New Agya GR Sport langsung dibawa menjelajah Pulau Bali selama tiga hari.

Terhitung ada 10 All New Agya GR Sport yang akan menjelajahi Pulau Dewata pada 4-6 April mendatang.

Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy, mengatakan All New Agya GR Sport generasi kedua hadir sebagai compact hatchback yang mengalami banyak peningkatan untuk semakin memperkuat DNA Agya GR Sport yang Sporty, Aggressive dan Reliable dan menghadirkan Fun to Drive Feelings.

"Sebagai upaya untuk dapat memberikan informasi yang lebih lengkap, serta dapat membuktikan keunggulan performa All New Agya GR Sport di berbagai medan jalan yang menantang, kami mengajak para jurnalis nasional untuk merasakan langsung peningkatan performance, ride, hingga handling dari salah satu model GR yang menjadi favorit masyarakat Indonesia," tutur Anton, Selasa (4/4/2023).

Mengusung tagline 'Move with Boundaries', All New Agya GR Sport menggunakan platform baru yang lebih cocok untuk hatchback sporty.

Mobil ini juga mengadopsi mesin baru 1.200 cc 3-silinder Dual VVT-i yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 88 PS dan torsi yang lebih tinggi pada 113 Nm.

Performanya juga diperkuat oleh penggunaan transmisi CVT baru yang dikembangkan dengan fixed gear ratio, sehingga mampu menghasilkan akselerasi yang lebih cepat dan linear.

Selain itu, transmisi CVT juga dibekali dengan teknologi Active D Control untuk menghasilkan keseimbangan antara akselerasi dan menjaga efisiensi bahan bakar. Agar semakin fun to drive, tersedia pula fitur paddle shift.

Pada hari pertama sesi test drive, saat tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai – Bali, All New Agya GR Sport langsung dibawa menuju Museum Puri Lukisan dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 37,7 kilometer.

Perjalanan menuju Utara Pulau Bali ini melintasi kontur jalan perkotaan, sehingga dapat menguji kelincahan dri All New Agya GR Sport ketika melalui jalanan yang lebih padat.

Improvement di putaran mesin rendah memberikan power agility yang lebih baik, sekaligus tetap irit dengan konsumsi bensin rata-ratanya lebih dari 21 km/liter.

Saat di Museum Puri Lukisan, Toyota juga menggelar kegiatan melukis kap All New Agya GR Sport. Berbagai karya lukis dapat dituangkan ke dalam kap Agya GR Sport.

Perjalanan dilanjutkan melalui jalanan sempit untuk menuju check point berikutnya ke The Aria Restaurant dengan jarak tempuh sekitar 31,2 kilometer atau estimasi waktu kurang lebih 2 jam.