Lagi Cari Moge Terbaru? Open House Anak Elang Pamerkan Line Up Harley Davidson 2023

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anak Elang Harley-Davidson of Jakarta, dealer resmi motor Harley Davidson menggelar pameran yang menampilkan jajaran motor Harley-Davidson model year 2023 di showroom dealer di Kelapa Gading, Jakarta.

Event ini diselenggarakan untuk menjawab rasa penasaran para penggemar motor Harley-Davidson pada 1 April 2023 bersamaan dengan Buka Puasa Bersama yang dilaksanakan bersama Harley Owners Group (H.O.G.) Anak Elang Jakarta Chapter yang disertai dengn kegiatan berbagi yang ditujukan kepada Yayasan Abdimas Madani Indonesia, Yayasan As Sakinah Cipinang dan Yayasan Madinah Quran Sukabumi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur dan Wakil Direktur H.O.G. Anak Elang Jakarta Chapter, Bro Suherli dan Bro Herry Bachtiar, serta Direktur Anak Elang Harley-Davidson of Jakarta, Bro Raka Herza, dan para biker dari berbagai klub di Jakarta dengan paparan tausiah Ramadan oleh K.H. Zaenal Arifin.

Baca juga: Komunitas Moge Bergabung, Berikut Daftar Peserta Tour Merah Putih de Borneo 360 Derajat 2023

Line up motor Harley-Davidson MY 2023 yang dipamerkan antara lain dari kelas Sportster terdapat motor Sportster S, Nightster dan Nightster Special.

Sportster S masih menggunakan mesin barunya sejak tahun lalu yaitu Revolution Max, sedangkan untuk Nightster tampil lebih naked tahun ini dengan modifikasi pada bagian fairing. Bagi peminat Sporster yang ingin membawa pembonceng, Nightster Special telah dilengkapi jok pembonceng.

Untuk model tahun 2023 dari kelas Cruiser terdapat Softail Standard, Street Bob 114, Fat Bob 114, Fat Boy 114, Breakout 117, dan Low Rider ST. Yang menarik adalah ditambahkannya fitur cruise control pada Fat Bob 114, Fat Boy 114 dan Breakout 117 yang menambah kenyamanan saat mengendalikan motor cruiser ini.

Tipe Breakout merupakan tipe Harley-Davidson yang mengalami perubahan besar dengan mengurung mesin yang lebih kuat yaitu Milwaukee-Eight 117 sedangkan sebelumnya Breakout menggunakan Miwaukee-Eight 114.

Selain itu, Breakout 2023 menggunakan desain velg baru yang sangat gagah, serta ukuran tangki lebih besar. Untuk model Sportster dan Cruiser sudah dapat dilihat langsung di Anak Elang Harley-Davidson of Jakarta.

Untuk kelas Grand America Touring terdapat Road King Special, Street Glide Special, Road Glide Special, Road Glide ST, dan Ultra Limited. Kelas Adventure Harley-Davidson semakin menunjukkan taring dengan dihadirkannya secara resmi untuk pasar Indonesia Pan America 1250 Special tahun 2023.

Tahun 2023 menjadi tahun yang sangat menarik bagi para penggemar motor Harley-Davidson. Salah satunya karena tahun ini Harley-Davidson memasuki usianya yang ke-120 tahun yang berarti telah memasuki dekade ke-12.

“Setiap lima tahun, Harley-Davidson akan mengeluarkan model anniversary, demikian juga tahun ini, ada tujuh model motor anniversary yang biasanya akan menjadi buruan pencinta motor Harley-Davidson dan para kolektor,” papar Raka Herza, Direktur Anak Elang Harley Davidson of Jakarta.

Dari tujuh model anniversary tersebut, lima model akan memasuki pasar Indonesia yaitu Fat Boy 114 Anniversary, Heritage Classic Anniversary, Road Glide Special Anniversary, Street Glide Special Anniversary, dan Ultra Limited Anniversary. Motor model anniversary diperkirakan akan tiba pada kuartal ketiga tahun 2023.

Salah satu yang menarik tahun 2023 ini adalah munculnya warna heirloom red fade yang digunakan oleh HDMC. Warna dan desain ini diakui menjadi yang paling sulit dan berkelas dengan menerapkan beberapa tahap pewarnaan serta desain pinstripe premium.

“Saat ini sudah cukup banyak yang melakukan pemesanan, yang segera kami order ke HDMC. Sistemnya first come first serve, sehingga kami sarankan untuk segera booking,” tutur Raka Herza.

“Apalagi untuk model anniversary ini sangat terbatas yaitu hanya kira-kira 1.500 unit untuk setiap modelnya untuk memenuhi pasar seluruh dunia,” kata Raka Herza.

“Setiap pembeli motor di Anak Elang Harley-Davidson of Jakarta akan otomatis menjadi anggota H.O.G. Anak Elang Jakarta Chapter dan tentu saja H.O.G. internasional, serta berhak mendapatkan fasilitias servis gratis pada KM 1600, dan lain-lain. Silakan datang untuk mengetahui lebih lanjut, atau untuk berkonsultasi tentang motor Harley-Davidson,” jelas Raka Herza yang baru saja menerima penghargaan "Best Growth in PAC for Asia Emerging Market" dari Harley-Davidson Motor Company ini.