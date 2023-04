Tarif Sewa Mobil Harian Wilayah Jabodetabek untuk Mudik Lebaran 2023, Mulai dari Rp 194.444

TRIBUNNEWS.COM – Simak informasi seputar tarif sewa mobil harian wilayah Jabodetabek untuk mudik Tebaran 2023.

Akan ada123,8 juta orang yang melangsungkan mudik Lebaran 2023, dikutip dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dari total 123,8 juta masyarakat yang akan mudik, sekitar 27,32 juta pemudik di antaranya akan menggunakan mobil pribadi.

Bagi pemudik yang tak memiliki kendaran pribadi, rental mobil saat ini dianggap sebagai salah satu alternatif, tanpa harus mengeluarkan biaya sebesar membeli mobil baru.

Harga Mobil Sewa Harian

Menurut pantauan Tribunnews.com, berikut daftar tarif mobil sewa harian lepas kunci di wilayah Jabodetabek yang ditawarkan di aplikasi Tiket.com:

- Daihatsu Sigra Rp 194.444 per hari.

- Toyota Calya Rp 195.000 per hari.

- Toyota Agya Rp195.000 per hari.

- Honda Brio Rp195.000 per hari.

- Daihatsu Ayla Rp 195.000 per hari.

- Toyota All New Avanza Rp 210.000 per hari.

- Daihatsu Great New Xenia Rp 210.000 per hari.

- Toyota Grand New Avanza Rp 215.000 per hari.