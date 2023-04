Komunitas Dokter Pecinta Moge MedDocs Adakan Ramadan Charity Month

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ramadan menjadi bulan penuh berkah. Banyak orang melakukan berbagai kegiatan berdampak positif di bulan ini, tidak terkecuali komunitas motor gede Medical Doctors (MedDocs).

MedDocs secara khusus menggelar Ramadan Charity Month dengan buka bersama anak yatim pada Minggu (9/4/2023).

Acara yang digelar di House of MedDocs atau Selara Resto ini dihadiri oleh Pengurus Mother Chapter Indonesia periode 2023-2028, yang terdiri dari Presidente Andjar Bhawono, Sekretaris Jenderal M Budimansyah dan Bendahara Agung Witjaksono.

Presidente MedDocs Indonesia Andjar Bhawono, mengatakan acara buka bersama anak yatim Panti Asuhan Mizan Amanah sebagai wujud berbagi dengan sesama, sekaligus wujud komitmen MedDocs Indonesia untuk terus berkontribusi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial.

"Selain buka bersama, di acara ini MedDocs Indonesia juga melantik pengurus Mother Chapter dan Jakarta Chapter, yang disimbolisasikan dengan penyerahan SK, Pin dan Pataka," tutur Andjar dalam keterangan resmi, Rabu (12/4/2023).

Adapun susunan pengurus MedDocs Jakarta Chapter periode 2023-2028, dengan Ketua Ketut Surakarta, Sekretaris Herry Wahyudi dan Bendahara Agung Witjaksono.

Sementara terkait internal MedDocs Indonesia, Andjar Bhawono, menambahkan brotherhood atau persaudaraan sesama dokter akan semakin ditingkatkan.

"Mengingat era setelah Covid-19, dokter pun mengalami banyak tantangan berat dan jarang berkumpul, serta touring, sehingga MedDocs Indonesia akan menggelar MedDocs To Wingday yang bertema “Proud History of All Bikers” di Pangandaran, pada 25-28 Mei 2023, dilanjutkan dengan Tournas Meddocs Indonesia ke Bali pada 21-24 Juni 2023," ungkapnya.