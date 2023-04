Dari Servis Overhaul Hingga Bengkel Isuzu Berjalan, Ini Deretan Program Astra Isuzu Saat Lebaran

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memaksimalkan layanan kepada para pelanggan di saat momen lebaran, Astra Isuzu telah menyiapkan rangkaian layanan yang dapat mempermudah akses konsumen merawat mobil kesayangannya.

Customer and Product Services Division Head Astra Isuzu Heri Wasesa, menjelaskan program spesial ini diberikan untuk menyambut lebaran di tahun ini. Beragam program menarik telah diinisiasi sejak awal Ramadan.

"Diharapkan melalui program ini dapat memperkuat hubungan baik dengan pelanggan dan tentunya mendukung operasional bisnis pelanggan. Selain itu, Astra Isuzu juga memberikan layanan pada 8 titik bengkel siaga dan 11 titik posko siaga guna mendukung Astra Siaga Lebaran 2023. Harapannya, layanan ini dapat tetap mendukung operasional bisnis pelanggan di jalur mudik lebaran," tutur Heri belum lama ini.

Beragam program layanan purna jual tersebut ialah Program Service Overhaul Terjangkau, dimana customer akan mendapatkan spesial diskon up to 40 persen untuk pengerjaan overhaul (OH Brake, Clutch, Top Engine, Engine, Transmisi dan Differential). Program ini berlaku untuk seluruh tipe kendaraan.

Lalu ada Program Tune Up Hemat Ramadan, dimana program ini mencakup pekerjaan Perawatan Berkala, Injector cleaner, dan pemberian additive AIGA.

Terdapat 4 jenis pilihan AIGA, yaitu Water Remover (Menghilangkan kontaminasi Air), Cetane Plus (Meningkatkan kualitas pembakaran mesin), Diesel Injection Cleaner (membersihkan saluran bahan bakar) dan Engine Flush (Membersihkan bagian dalam mesin). Program ini berlaku untuk seluruh tipe kendaraan.

Program Oli Murah Ramadan, dimana customer akan mendapatkan paket penggantian oli dengan harga khusus.

Program ini berlaku untuk seluruh pelanggan baik retail maupun fleet dan berlaku untuk perbaikan tipe kendaraan Isuzu GIGA, Isuzu ELF, Isuzu Traga dan Isuzu Panther.

Program Bengkel Isuzu Berjalan (BIB), dimana pelayanan andalan untuk melayani kendaraan di lokasi pelanggan.

Layanan jaminan ketersediaan suku cadang asli Isuzu dan perbaikan yang dilakukan oleh Bengkel Isuzu Berjalan (BIB) sama seperti di bengkel resmi.

Selanjutnya ada Program Asuransi Driver dan Co Driver, Astra Isuzu melalui layanan purna jual juga menjamin pengemudi pelanggannya melalui program Santunan Sopir, sebagai bentuk kepedulian Astra Isuzu kepada driver kendaraan Isuzu dalam bentuk santunan hingga Rp 20 juta (sesuai ketentuan yang berlaku).

Sasaran utama program ini adalah para sopir yang mengemudikan kendaraan Isuzu dan melakukan servis rutin kendaraannya di bengkel resmi Astra Isuzu.atau memanfaatkan layanan Bengkel Isuzu Berjalan (BIB) dan hanya berlaku bagi pengemudi Isuzu GIGA, ELF, Traga, Panther pick up/box.