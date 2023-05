Bamsoet Dukung Penyelenggaraan 50th Golden Memorial Wingday dan 33rd Anniversary HDCI

Bamsoet saat berdiskusi dengan Panitia 50th Golden Memorial Wingday and 33rd Anniversary HDCI di Jakarta, pada Selasa (2/5/2023).

TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo mendukung penyelenggaraan 50th Golden Memorial Wing Day dan 33rd Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Anniversary, yang akan diselenggarakan pada 26-27 Mei 2023 di Pantai Pangandaran, Jawa Barat.

Nantinya, acara ini akan dihadiri oleh 5.000 anggota Harley Davidson dan big biker riders lainnya yang 10 persen diantaranya berasal dari luar negeri, seperti Amerika, Eropa, dan Asia.

"Wingday merupakan event tertua dan sakral bagi para pecinta Harley Davidson. Secara berkala diselenggarakan setiap lima tahun sekali sejak tahun 1973. Event 50th Golden Memorial Wing Day seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020 lalu, namun tertunda karena pandemi Covid-19. Kini akhirnya bisa diselenggarakan pada 26-27 Mei 2023 di Pantai Pangandaran," ujar Bamsoet usai menerima Panitia 50th Golden Memorial Wingday and 33rd Anniversary HDCI di Jakarta, pada Selasa (2/5/2023).

Lebih lanjut ia menambahkan, "Selain merekatkan ikatan soliditas kebangsaan para pecinta Harley Davidson, event ini juga menjadi daya dorong yang luar biasa bagi promosi berbagai destinasi wisata di Pantai Pangandaran dan Jawa Barat pada umumnya."

Panitia yang hadir antara lain, Ketua Pelaksana Aria Ramawidjaja, Humas Murry, dan PIC Drag Race Hendra Kusuma. Hadir pula Sekretaris HDCI Bandung Budi, serta Wakil Bendahara IMI Jawa Barat Adi Dimas.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Event 50th Golden Memorial Wing day and 33rd HDCI Anniversary akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan. Diantaranya, Harley Davidson Classic Rally menggunakan motor klasik Harley Davidson keluaran tahun 1984 ke bawah.

Terdapat dua titik start point, yakni untuk wilayah Barat start dari Gedung Sate, Bandung dengan jumlah peserta 125 kendaraan, serta wilayah timur start dari Borobudur, Magelang dengan jumlah peserta 125 kendaraan. Keduanya finish di Pangandaran. Bagi yang berhasil mencapai finish, maka berhak mendapatkan Gold Wing.

"Ada juga kegiatan gentleman race yang terdiri dari Harley Davidson Classic Race on Beach, serta Harley Davidson Bike Wash, Drag Race Pangandaran Beach, 33rd Anniversary Procession, 50th Golden X Wing Day Procession MMA Beach Fighting, serta Charity, Pesta Rakyat, dan UKM Bazaar. Tidak kalah menarik, juga terdapat grand prize lucky draw 1 unit Classic Harley Davidson," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain membawa misi merekatkan ikatan kebangsaan serta memberikan multiplier effect economy yang besar bagi sektor ekonomi kreatif dan pariwisata, event 50th Golden Memorial Wingday and 33rd HDCI Anniversary juga harus membawa misi mengikis kesan negatif dan arogan terhadap para pengendara motor besar. Sesuai slogan HDCI, Bersama, Bermakna, dan Bermanfaat. HDCI, No Complain, No Accident.

"Masih adanya stigma negatif masyarakat (pengguna jalan) atas keberadaan klub motor besar yang ditengarai bersikap arogan di jalan raya, tidak lepas dari insiden anggota komunitas secara individual, namun terlanjur digeneralisir sebagai karakter komunal. Di satu sisi, generalisasi seperti ini memang tidak tepat. Di sisi lain, semestinya harus ada kesadaran pada setiap anggota komunitas/klub, bahwa sikap, tindakan, dan perilaku individu anggota akan dengan mudah dipandang dan dipersepsikan sebagai representasi sikap, tindakan, dan perilaku komunitas, sehingga diperlukan sikap kehati-hatian," pungkas Bamsoet. (*)