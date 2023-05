Honda Hati-hati Tambah Fitur Baru di New Brio, Ini Alasannya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Honda Prospect Motor (HPM) memberikan penyegaran eksterior, interior dan fitur pada Honda Brio Satya dan Brio RS pada Jumat (5/5/2023).

Ditawarkan dengan harga mulai Rp 165,9 juta - Rp 243,9 juta, harga Brio Satya baru ini naik sekitar Rp 1,5 juta dari model sebelumnya dan Brio RS naik hingga Rp 10,8 jutaan.

Dengan kenaikan harga tersebut, Honda menyebut fitur yang ditawarkan pada kedua model tersebut sesuai dengan kebutuhan konsumen.

"Untuk fitur saya rasa itu nggak kurang. Pengembangan Brio kita lihat dari apa yang dibutuhkan dan harga yang diinginkan konsumen. Apalagi LCGC hemat energi dan harga terjangkau yang telah diatur pemerintah," tutur Sales Marketing & Business Innovation Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy, saat peluncuran di One Satrio, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).

HPM menambahkan, pihaknya telah secara hati-hati menentukan penambahan fitur yang tepat untuk pembaruan pada Brio kali ini.

"Kayak RS sekarang perlu smart entry dan start button. Ini tidak langsung kita berikan, tetapi kita developt dulu. Brio peringkat 1 penjualan harus hati-hati. Fitur berlebihan akan membuat harga melonjak, kami hati-hati sekali," jelasnya.

New Honda Satya hadir dengan fitur baru, diantaranya New Chrome Front Grille, New 14 inch Two dan Tone Alloy Wheel Design, New Auto Up/Down Window with Anti-Pinch, kemudian warna interior baru yaitu New Seat Pattern Design, door lining dan dashboard dipadu dengan warna abu-abu pada bagian roof lining-nya.

Honda Brio RS baru hadir dengan New LED Headlights with LED Daytime Running Light, New Dark Chrome Front Grille Design with New RS Emblem, New LED Fog Lights, New Power Retractable Black Door Mirror with LED Turning Signal, New Front Bumper Design, New Smoked Rear Combi Lamp, New Rear Bumper Design with Diffuser, New 15” Dark Chrome Sporty Alloy Wheel serta New Smart Entry System.

Interiornya dipoles dengan New Seat Pattern Design, New Sporty Dashboard Panel Pattern, New One Push Ignition System, New Sporty Meter Cluster with Multi Information LCD Display, New 7 inch Advanced Capacitive Touchscreen Display Audio, serta New Illumination Light pada bagian tuas transmisi serta Audio Steering Switch.