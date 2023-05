Periklindo Dan Dyandra Promosindo Gelar PEVS 2023 Dorong Dukungan Net Zero Emission Tahun 2060

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) dan Dyandra Promosindo dengan bangga mengumumkan perhelatan Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2023 yang berlangsung pada 17–21 Mei 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pameran ini menjadi medium yang tepat untuk mengajak seluruh masyarakat Indonesia mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai target net zero emission di tahun 2060. PEVS akan menghadirkan inovasi terkini dan menjadi pusat pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.

Tahap persiapan PEVS 2023 telah menerima dukungan penuh dari pemerintah. Diantaranya adalah kesempatan audiensi dan dukungan dari Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Dadan Kusdiana, pada pekan lalu (12/5).

Dilanjutkan mendapatkan kesempatan yang sama dari Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, R. Hendro Martono, pada pagi hari ini (15/5) di kantor Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

PEVS 2023 akan menampilkan beragam kendaraan roda empat yang inovatif dan ramah lingkungan diantaranya BMW, DFSK, Hyundai, KEVCBU, Mobil Anak Bangsa (MAB), MORRIS GARAGE (MG), Prestige, dan WULING dan sejumlah kendaraan roda dua yang berbasis listrik yaitu Benelli-Keeway, Davigo, Gesits, Gotion High-Tech, Greentech, Kymco, Rakata, Saige, Selis, Smartby dan Volta serta industri pendukung kendaraan listrik yang berperan penting dalam ekosistem kendaraan listrik di Indonesia antara lain ABC Lithium, Advance, Birubatt, Exicom, FAST, Gramedia, Honda Power Products Indonesia, Motoriz, Musashi, Powerindo, Tanva, Tianneng, Venom, Voltron, Von Dutch, Wallbox serta Wanhoo.

“Kami bangga mengumumkan bahwa lebih dari 50 partisipan akan memeriahkan PEVS 2023, termasuk kategori roda empat, roda dua, industri pendukung kendaraan listrik, supporting partner, sponsor, dan FnB. Tahun ini, kami sangat antusias menyelenggarakan Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2023 bersama PERIKLINDO. Melalui PEVS, kami ingin memperkuat kesadaran akan kebutuhan akan kendaraan listrik dan mendorong perubahan yang berkelanjutan menuju mobilitas ramah lingkungan," ujar Daswar Marpaung, Presiden Direktur Dyandra Promosindo.

Menyoroti mobilitas yang berkelanjutan dengan mengedepankan kendaraan listrik sebagai solusi masa depan, PEVS menjadi panggung kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mencapai tujuan net zero emission yang diinginkan oleh pemerintah.

Tidak hanya memamerkan kendaraan listrik, pameran ini juga menghadirkan industri pendukung kendaraan listrik seperti teknologi pengisian daya, infrastruktur pengisian, solusi baterai, dan komponen lainnya.

Project Manager PEVS 2023 Rudi MF menyampaikan bahwa selain menyediakan berbagai kegiatan edukatif dan kesadaran lingkungan yang berkelanjutan meliputi seminar & talkshow. PEVS juga menggencarkan berbagai program business yang dikemas secara menarik seperti Business to Business, Business to Customer serta Business to Government.

"PEVS 2023 akan menjadi wadah bagi para pengunjung untuk melihat langsung perkembangan terbaru dalam industri kendaraan listrik. Kami berharap acara ini dapat memperkuat kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan transportasi yang berkelanjutan," imbuh Rudi.

Periklindo dan Dyandra Promosindo berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan industri kendaraan listrik di Indonesia, serta mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan. PEVS 2023 merupakan langkah konkret dalam mendorong kesadaran masyarakat akan manfaat kendaraan listrik dan dampak positifnya terhadap lingkungan.

PEVS 2023 akan berlangsung pada tanggal 17-21 Mei 2023 di JIExpo Kemayoran. Acara ini terbuka untuk semua kalangan dan usia. Kami mengundang masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang untuk mengunjungi pameran ini dan menjadi bagian dari perubahan menuju mobilitas yang berkelanjutan.

PEVS 2023 turut didukung oleh perusahaan BUMN, yakni Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai Sponsor, Mandiri Tunas Finance (MTF) sebagai Official Leasing Partner serta FAST., Kapal Api, Danamon, Warna-warni, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Perhubungan RI, MRT Jakarta hingga Pemprov DKI Jakarta, mendukung perhelatan PEVS tahun ini.

PEVS 2023 terbuka untuk seluruh masyarakat umum, tiket seharga Rp 50.000 berlaku untuk pengunjung yang hadir pada tanggal 18 hingga 21 Mei (Kamis – Minggu). Sementara tiket Premium Day dibanderol Rp 100.000 pada hari pembukaan pameran (17/5).

Bagi pengunjung yang ingin menggunakan fasilitas Shuttle Car PEVS 2023, silahkan mengunjungi Mall Senayan City. Tersedia fasilitas tersebut tanpa dikenakan biaya, dengan menggunakan bus listrik dari Mall Senayan City dan menuju JIExpo Kemayoran selama PEVS 2023 berlangsung (17-21 Mei 2023).

Untuk mempermudah proses pembelian tiket, para pengunjung dapat mengakses website resmi kami di pevs-id.com atau melalui platform Dyandra Promosindo di dyandratiket.com. Kemajuan sistem pembayaran digital sangat dianjurkan bagi pengunjung agar pembelian tiket lebih aman dan efisien.

Datanglah dan kunjungi Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) di JIExpo Kemayoran pada Rabu, 17 Mei 2023 selama pukul 13.00 – 20.00 WIB sedangkan untuk hari Kamis-Minggu (18–21 Mei 2023) pukul 10.00 – 20.00 WIB. Dapatkan informasi lengkap mengenai PEVS 2023 melalui akun instagram @pevs_id serta kunjungi situs https://pevs-id.com/