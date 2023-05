World Premiere Toyota Yaris Cross, Ada Versi Mesin Hybrid dan Bensin

World Premiere Toyota All New Yaris Cross di The Westin, Jakarta, Senin (15/5/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) menggelar world premiere atau peluncuran global untuk model terbarunya, All New Toyota Yaris Cross di The Westin, Jakarta, Senin (15/5/2023).

Khusus model ini, Toyota mengenalkan dua varian mesin, yakni Hybrid dan Gasoline (bensin). Secara keseluruhan, tampilan kedua varian ini tidak berbeda jauh, hanya pada varian Hybrid terdapat emblem HEV pada bagian samping.

Secara tampilan, grille depan Yaris Cross mengadopsi dari desain milik saudaranya, Toyota Corolla Cross Hybrid berbentuk trapesium dengan list chrome.

Eksteriornya dilengkapi Panoramic Glass Roof with Power Sunshade, 10,1 inch Display Audio with Wireless Smartphone Connectivity, Power Back Door with Kick Sensor, Electric Adjustable Seat, Ambient Ilkumination Lamp dan Wireless Charger.

Untuk versi Hybrid, All New Yaris Cross menggunakan mesin 1.500 cc berkode 2NR-VEX yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 67 kW dan torsi 121 Nm dari mesin bensin.

Khusus motor listriknya mampu menciptakan tenaga 59 kW dan torsi puncak 141 Nm, yang bersumber dari Battery Lithium-ion. Toyota juga menyediakan tombol khusus untuk mengaktifkan Mode EV.

Penggunaan Lithium-ion ini menjadi teknologi pertama yang diterapkan Toyota pada mobil hybrid.

Sementara varian Gasoline mengusung mesin berkode 2NR-VE dengan daya puncak 78 kW dan torsi maksimum 138 Nm.

"Hari ini kami hadirkan secara world premier model kompak 5-seater baru sebagai pilihan bagi para konsumen, dengan teknologi full hybrid dan diproduksi secara lokal di Indonesia," tutur Vice President TAM Henry Tanoto, saat World Premiere di Jakarta, Senin (15/5/2023).