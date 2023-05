Bantu Gerakkan Ekonomi, X-MOC Indonesia Gelar Rakernas dan Halbilnas di Solo

TRIBUNNEWS.COM - Xpander Mitsubishi Owner Club atau X-MOC Indonesia pada 13-14 Mei 2023 menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Halal Bi Halal Nasional (Halbilnas) di Hotel LOR IN, Solo, Jawa Tengah. Ini menjadi Rakernas ke-6 komunitas para pemilik mobil Xpander yang didirikan sejak 2017.

Bukan tanpa alasan X-MOC Indonesia memilih kota Solo sebagai lokasi Rakernas dan Halbilnas 2023. Di Jawa Tengah, pada 2022 pertumbuhan ekonomi Solo mencapai 6,25 persen. Angka ini menjadi yang paling tinggi untuk kategori kota di Jawa Tengah.

Yang lebih menarik lagi, pertumbuhan ekonomi Solo ternyata jauh di atas pertumbuhan ekonomi Jateng yang hanya 5,31 persen. Pertumbuhan ekonomi Solo tahun 2022 pun terbilang naik jika dibandingkan tahun 2021, di angka 4,01 persen dan tahun 2020 yang minus 1,76 persen, menurut data BPS 2022.

Dengan data ini, menjadi momentum pas bagi X-MOC Indonesia bisa membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota Solo. Tidak hanya itu, dari segi geografis, Solo juga berada di wilayah yang strategis dengan telah terhubung oleh jalan tol, bandara, stasiun, hingga terminal.

"Dengan berbagai latar belakang tersebut, Rakernas dan Halbilnas 2023 ini bisa dihadiri banyak member X-MOC se Indonesia dan membantu membangkitkan ekonomi di Solo," kata Plt. Ketua Umum X-MOC Indonesia Dody Cahyadi atau yang akrab dipanggil Doca.

Mengambil tema 'Merajut Silaturahmi Colourful In Harmony' event tahunan X-MOC Indonesia kali ini diikuti 500an member dari berbagai kota di seluruh Indonesia. X-MOC Indonesia tersendiri kini memiliki 6300 member dari 22 pengurus daerah (Provinsi) dan 38 Pengurus Chapter (Kota & Kabupaten).

Rangkaian acara Rakernas dan Halbilnas 2023 ini terdiri dari Rapat Kerja, Team Building, Halal Bi Halal, Eksplorasi wisata Solo, Kontes Otomotif, Kegiatan Ekonomi Kreatif, hingga Kegiatan Sosial. Dalam pelaksanaan Rakernas ini, X-MOC Indonesia juga bekerjasama dengan BPH Migas melakukan sosialisasi subsidi BBM tepat sasaran untuk pengguna kendaraan multi guna (MPV).

"Dalam menyukseskan sosialisasi tersebut, untuk pertama kali juga, acara Rakernas dan Halbilnas X-MOC Indonesia mengundang berbagai komunitas otomotif di seluruh Indonesia," tambah Ketua Pelaksana Rakernas dan Halbilnas 2023 Aldella Kharisma.

X-MOC telah resmi sebagai badan hukum (Perkumpulan) sesuai dengan SK Kemenkumham No. AHU-0001821.AH.01.07.TAHUN 2018. Di tahun 2021, X-MOC juga telah resmi sebagai Asosiasi Ikatan Motor Indonesia (IMI) sesuai Certificate of Association No. 0006/IMI/11/AW-B/2021.

Tidak hanya itu, beberapa Pengurus Daerah (PENGDA) X-MOC juga telah terdaftar resmi di IMI Provinsi DKI Jakarta, IMI Provinsi Kepulauan Riau, IMI Provinsi Gorontalo, IMI Provinsi Kalimantan Timur, dan IMI Provinsi Riau.

Memasuki tahun ke 6, dengan tagline “Terus Tumbuh Tetap Tangguh”, X-MOC akan terus aktif dalam berkegiatan berkomunitas dan berorganisasi yang berorientasikan untuk mendatangkan manfaat bagi anggota maupun masyarakat Indonesia pada umumnya.

Kolaborasi antar Komunitas dan Kerjasama dengan institusi/lembaga/organisasi terkait serta perusahaan-perusahaan yang mendatangkan manfaat untuk organisasi juga akan terus ditingkatkan.