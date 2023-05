Taiwan Excellence Pamerkan Teknologi Kendaraan Listrik Noodoe Corp di INAPA 2023 

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyelenggaraan pameran industri komponen INAPA 2023 yang berlangsung di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, menampilkan banyak beragam pemain di industri suku cadang dan aksesoris otomotif dari berbagai negara.

Di paviliun Taiwan Excellence misalnya, dipamerkan sejumlah industri otomotif terkini Taiwan, termasuk industri kendaraan listrik atau EV beserta industri perangkat lunaknya.

Noodoe Corp, perusahaan R&D teknologi software asal Taiwan ini mendukung kebutuhan industri yang sedang berkembang dan memperluas kebutuhan pengisian daya kendaraan listrik, dan menyediakan software dan hardware-nya.

Teknologi inti Noodoe Corp adalah Noodoe EV OS, yang merupakan system manajemen pengisian daya kendaraan listrik, untuk mendukung perusahaan masuk di industri kendaraan listrik bisa langsung mengadopsi sistem ini guna mengelola peralatan pengisian daya yang sesuai dengan CORP dengan fungsi komersial yang dapat disesuaikan.

Di pameran INAPA 2023 yang berlangsung 24-26 Mei 2023, Allen Tsai, VP of Business Consulting dari Noodoe Corp mengatakan Indonesia merupakan pasar EV yang sangat besar di dunia dengan ekosistem kendaraan listrik yang juga sedang berkembang pesat.

Karena itu, perusahaannya sangat siap bermitra dengan pelaku industri EV di Indonesia.

“Di Indonesia kami tidak hanya ingin mempromosikan atau menjual produk kami, tetapi kami juga siap membantu lokal partner untuk membuat software mereka sendiri, sehingga kita dapat berkembang bersama-sama krena tujuan kami bukan untuk menjadi nomor satu dalam persaingan di industri ini, akan tetapi kami ingin menjadi King Maker,” kata Allen Tsai.

Dia juga mengungkapkan, paviliun Taiwan Excellence di pameran INAPA 2023 sangat membantu perusahaannya dalam menggaet peluang pasar lokal.

“Hingga saat ini produk dan layanan kami sudah ada di sekitar 40 negara, antara lain yakni di Amerika Utara, Kanada, US, Meksiko, Kepulauan Karibia, Australia, New Zealand, dan Fiji. Di Asia Tenggara kami ada di Singapura, Thailand, Filipina, Myanmar,” kata dia.

Selain memamerkan produk-produk unggulan, di Paviliun Taiwan Excellence juga terdapat sejumlah kegiatan menarik selama penyelenggaraan INAPA 2023 antara lain demo produk, sesi presentasi, dan pertemuan bisnis melibatkan para ahli dan inovator industri otomotif dari Taiwan.

Bagi para perusahaan otomotif Taiwan, ajang ini merupakan momen berharga untuk menjalin kemitraan bisnis dengan perusahaan otomotif, pemasok suku cadang, dan distributor di Indonesia.

Di sesi konferensi pers yang diselenggarakan di Pavilion Taiwan Excellence dalam event pameran INAPA 2023 hadir pula John C. Chen selaku Ambassador of Taipei Economic and Trade Office in Indonesia, serta Frank Lu selaku Economic Division Director of Taipei Economic and Trade Office in Indonesia, dan Ms. Tiffany Wang selaku Manager of Taiwan Trade Center, Jakarta.