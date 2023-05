Banyak Diburu Para Sultan, Ini Spesifikasi Honda Civic Type R

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, LOMBOK - Honda Civic Type R versi 2023 banyak diminati konsumen Tanah Air.

Alokasi 100 unit yang diberikan dari principal Honda di Jepang, habis dibeli para sultan dalam waktu dua bulan.

Mengusung desain super sporty, Honda Civic Type R disokong performa mesin yang mumpuni.

Baca juga: Laris Manis, Honda Civic Type R Tutup Pemesanan untuk Tahun 2023

Honda Civic Type R versi 2023 mengusung mesin 2.0L VTEC Turbo yang mampu menciptakan tenaga maksimal 319 PS dan torsi maksimum 420 Nm. Sistem turbo yang disematkan mampu memberikan tenaga lebih baik.

Kemudian All New Honda Civic Type R memiliki knalpot Active Exhaust Valve, yang memberikan efisiensi gas buang yang lebih baik.

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy, mengatakan All New Honda Civic Type R merupakan mobil yang pengembangan teknologinya diturunkan dari mobil balap Honda sehingga pengendara dapat merasakan sensasi berkendara yang memacu adrenalin.

"All New Honda Civic Type R menginspirasi produk RS Honda mulai dari desain sporty, mesin yang responsif hingga teknologi terdepan dikelasnya," tutur Billy dalam acara Honda TrackFest di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (30/5/2023).

Sistem pengereman terdepan dengan 4-pot callipers dan Φ350mm large diameter 2-piece disc untuk memberikan daya henti yang kuat saat mobil melaju pada kecepatan tinggi.

Ada pula sistem Rev Match Control dimana sistem ini membantu pengemudi “Like a Pro Racer” mempermudah teknik Heal and Toe, dengan menaikan putaran mesin saat melakukan pengereman untuk memasuki tikungan dan lebih cepat keluar tikungan.

Rangka mobil dirancang seringan mungkin dimana rangka body mobil di buat seringan mungkin dengan kombinasi pelat baja, aluminium dan resin.

Kestabilan All New Honda Civic Type R didukung dimensi kendaraan yang lebih lebar dan lebih rendah dimana All New Honda Civic Type R memiliki panjang 4.593 mm (meningkat 36 mm), lebar 1.890 mm (meningkat 13 mm), serta tinggi 1.407 mm (berkurang 14 mm).

Desain aerodinamika dan Rear Wing Spoiler mendukung performa kendaraan untuk tetap stabil saat mobil melaju dikecepatan tinggi.

Untuk mendukung pengalaman berkendara, All New Honda Civic Type R telah disematkan teknologi balap terdepan Honda yaitu mode berkendara +R dan Honda LogR.