Lini Produk Honda RS Buktikan Ketangguhan di Mandalika

TRIBUNNEWS.COM, MANDALIKA - Honda menggelar Honda TrackFest di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 30-31 Mei 2023.

Dalam acara ini, Honda mengajak para konsumen Civic Type R untuk menjajal performa mobil yang baru saja dirilis pada Maret lalu.

Selain membawa Honda Civic Type R, dalam acara ini Honda menghadirkan lini produk RS sebagai model sporty Honda mulai dari New Honda Brio RS, Honda WR-V RS, Honda City Hatchback RS, All New Honda HR-V RS, All New Honda Civic RS hingga All New Honda Civic Type R.

Varian Type R dan varian RS merupakan bagian dari Honda Sport Grade Direction yang mengusung desain serta performa yang sporty.

Selain itu, terdapat juga varian Si (Sport Injected) yang merupakan All Round Sport dengan peforma sporty yang lebih tinggi, menunjang kenyamanan untuk penggunaan harian serta mobil ini dijual khusus untuk konsumen di Amerika.

Sementara, varian Type S merupakan produk yang mengusung konsep Luxury Sport dengan performa, serta desain yang superior.

President Director PT Honda Prospect Motor Kotaro Shimizu, berterima kasih kepada konsumen Honda Civic Type R yang merupakan para loyalis Honda dan mengajak mereka untuk membawa mobilnya ke lintasan balap.

"Semua aktivitas dalam Honda TrackFest kami rancang untuk menunjukkan karakter sporty serta berbagai keunggulan di masing-masing produk RS," tutur Shimizu saat pembuatan Honda TrackFest di Sirkuit Mandalika, Lombok, Selasa (30/5/2023).

Dalam acara Honda TrackFest terdapat berbagai aktivitas menarik yang terbagi menjadi Honda Brio RS Fun Slalom, Honda Civic RS Fun Drag Race 201m, Honda City Hatchback RS Mandalika Cruising, serta Honda WR-V RS Driving Technique.

Dalam aktivitas Honda Brio RS Fun Slalom peserta mendapat tantangan untuk bermanuver melewati rintangan dimana peserta akan merasakan respon kemudi Honda Brio yang sigap, serta pengendalian yang stabil.

Kemudian untuk aktivitas Honda Civic RS Fun Drag Race 201m, peserta menggunakan Honda Civic RS dan melaju sejauh 201 meter untuk merasakan akselerasi yang responsif dari mesin bertenaga turbo.

Honda Civic RS mengusung mesin turbo terbesar dikelasnya dengan menghasilkan tenaga maksimal 178 Ps dan torsi maksimal 240 Nm.

Setelah itu, peserta diajak merasakan pengalaman berkendara yang kenyamanan dan sporty dalam aktivitas Honda City Hatchback RS Mandalika Cruising.

Pada aktivitas Honda WR-V RS Driving Technique, peserta merasakan pengendalian mobil yang mudah dikontrol diberbagai kondisi jalan.

Honda WR-V merupakan mobil Small SUV Honda yang memiliki keunggulan dalam kestabilan dalam berkendara sehingga pada saat bermanuver minim gejala body roll.