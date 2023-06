Daihatsu Terios Terbaru Dibikin Lebih Sporty, Harganya Masih di Bawah Rp 300 Juta

Peluncuran Daihatsu New Terios di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (8/6/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Astra Daihatsu Motor merilis New Terios dengan tampilan yang dibuat lebih sporty untuk menyasar konsumen lebih luas.

SUV Medium 7-seater ini sekarang tersedia dalam tiga varian, yakni X, R ADS dan R Custom. Peluncuran model terbaru ini dilakukan di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (8/6/2023).

Product Department Head PT Astra Daihatsu Motor Hari Wicaksono, mengatakan sejak tahun 2006 sampai saat ini sudah berhasil terjual 300.000 unit di seluruh Indonesia.

Baca juga: Mobil Bekas Daihatsu All New Terios Keluaran 2018 Makin Menarik Diburu, Segini Harganya

"Untuk memenuhi kebutuhan customer kami memiliki tiga tipe yakni X, R dan R Custom, ini di luar varian ADS. Secara eksterior semua ini berubah. Interior juga berubah dan fitur juga," tutur Hari saat peluncuran New Terios, Kamis (8/6/2023).

Untuk varian R Custom, front grill dilengkapi aksen merah dengan desain bumper depan dan belakang lebih segar disertai aero kit.

Selain itu, terdapat pula bezel pada fog lamp, illumination lamp berguna ketika melakukan perjalanan jauh dan penerangan kurang, terutama di jalanan di luar pulau jawa.

Untuk melengkapi tampilan sporty E Custom, desain velg baru 17 inch black polished, ditambah side guard dan body molding.

Sementara varian R ADS (Advance Daihatsu Sporty) menyajikan desain lebih dengan ornamen chrome yang terlihat dari grille, fog lamp dan bagian belakang juga bernuansa chrome.

Velg 17 inch gun metal dan bumper diselaraskan dengan bumper depan lebih fresh dan sporty.

Untuk interior, New Terios sudah berwarna bernuansa sporty black. Khusus varian R Custom dilengkapi red stitch dan joknya leather combination, serta ornamen red stitch juga diaplikasikan di instrument panel dan door arm rest.

Selain itu, fitur head unit 7 inch audio with smartphone connection juga sudah terpasang dan wireless charging pada konsol tengah memudahkan penumpang mengisi daya smartphone.

Khusus varian R Custom mendapat fitur safety new 6 air bags, memberikan kenyamanan dan peace of mind untuk konsumen. Fitur-fitur safety tetap dipertahankan seperti rear view monitor, 360 camera, HSA dan sebagainya tetap menjadi standar di New Terios.

Bagian dalam Daihatsu New Terios di Ancol, Jakarta Utara.

New Terios tersedia dalam varian warna Silver Metallic, Icy White, Scarlet Red Metal, Bronze Metal, Midnight Black Metallic, Greenish Gun Metal dan Silver Metallic.

Daihatsu All New Terios masih tetap memakai mesin yang sama dari model sebelumnya, yakni mesin 2NR-VE 4 silinder DOHC dan dual VVT-i berkapasitas 1.496 cc.

Mesin ini mampu memuntahkan tenaga maksimum 104 PS pada 6.000 rpm dan torsi puncaknya mencapai 139 Nm di 4.200 rpm.

Menyoal harga New Terios dibanderol mulai dari Rp 236 juta - Rp 303,2 juta dan sudah bisa dipesan mulai 8 Juni 2023.