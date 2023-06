Recall Daihatsu Xenia dan Rocky Gara-gara Problem ECU Airbag Ditargetkan Selesai Akhir 2023

Daihatsu Indonesia me-recall 1.095 unit All New Xenia dan 115 unit Rocky produksi 15 Desember 2022 – 11 Januari 2023 karena gangguan ECU Airbag.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Daihatsu Indonesia melakukan pemanggilan kembali atau recall terhadap 1.095 unit All New Xenia dan 115 unit Rocky yang diproduksi sejak 15 Desember 2022 – 11 Januari 2023 akibat adanya gangguan pada Electronic Control Unit (ECU) Airbag.

Marketing Director dan Corporate Planning and Communication Director PT Astra Daihatsu Motor Sri Agung Handayani, mengatakan meski jumlahnya tidak terlalu banyak, pihaknya sangat konsen terhadap keselamatan konsumen.

"Jadi kami telpon satu per-satu konsumennya. Responnya so far sekarang lebih mudah ya dan enggak sepanik dulu, kemarin ada yang sudah masuk bengkel, ada juga yang datang sendiri setelah baca informasi dari media," tutur Sri Agung usai peluncuran New Terios di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (8/6/2023).

Daihatsu menargetkan recall Xenia dan Rocky dapat diselesaikan pada Desember 2023, sebab jumlahnya yang tidak terlalu banyak.

"Target kami sih sampai Desember ini, karena kan mobilnya ada yang dipakai di sub-urban, lalu fleet dipakai di offsite. Kami berharap kepada pelanggan semoga bisa cepat datang," imbuhnya.

Proses pemeriksaan hingga penggantian ECU Airbag sendiri memakan waktu sekitar 1 jam dan konsumen tidak dipungut biaya apapun.

ADM memastikan, masalah ECU Airbag ini hanya terjadi pada Xenia dan Rocky yang diproduksi untuk pasar domestik. "Saat ini hanya domestik saja, ekspor tidak dan untuk periode produksi itu," jelas Sri Agung.