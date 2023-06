First Drive Toyota Yaris Cross Hybrid, Sensasinya di Luar Ekspektasi

First test drive Toyota All-New Yaris Cross di BSD, Tangerang, Banten, Kamis (15/6/2023). -

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM - Usai dirilis pada Mei dan memulai produksi di Juni, Toyota Yaris Cross mulai bisa didapatkan konsumen Tanah Air dengan harga mulai Rp 351 jutaan.

Yaris Cross versi 2023 menawarkan dua varian penggerak, yakni mesin bensin dan hybrid. Versi hybrid tentu lebih ramah lingkungan dan lebih irit konsumsi bahan bakarnya.

Menurut data internal Toyota, Yaris Cross mengeluarkan emisi 79 gram CO2/Km, dengan konsumsi bahan bakar yang efisien 30 Km/liter.

Baca juga: Simulasi Kredit Toyota Yaris Cross 2023 di Jakarta: Mulai Rp 7 Jutaan

Kali ini, Tribunnews.com berkesempatan menjajal secara singkat Toyota Yaris Cross 1.5 S HV CVT GR Parts Aero Package.

Model ini merupakan varian tertinggi dari Yaris Cross, banderolnya sendiri mencapai Rp 449,95 juta.

Awal masuk ke SUV 5-penumpang ini, kabinnya terasa nyaman dan luas. Desain dashboard, head unit dan sistem infotainment-nya sangat modern. Jok-nya memakai kulit sintetis dengan warna hitam yang dipadukan jahitan warna biru.

Kursinya juga dilengkapi Quole Modure yang tentunya tidak akan membuat panas direduksi. Jok ini semakin modern dipadukan dengan Electric Seat Adjuster pada jok pengemudi.

Kesan lapang nan luas Yaris Cross semakin didukung dengan kehadiran Panoramic Glass Roof with Power Sunshade.

Saat pertama kali menyalakan mesin, hampir tidak terdengar suara mesin, sebab yang bekerja pertama kali ialah motor listrik yang dikawinkan dengan baterai Lithium-Ion.

Pada kecepatan sekitar 30 Km/jam, operasional motor listrik dan baterai akan berganti dengan mesin bensin berkapasitas 1.500 cc. Saat dipacu, mesinnya cukup responsif saat memberikan tenaga.

Selain itu, mobil ini juga cukup lincah saat dibawa bermanuver. Saat melewati tikungan tajam, Yaris Cross pun tidak terasa limbung. Suspensinya cukup empuk saat melewati polisi tidur maupun jalanan tidak rata.

Dengan seluruh fitur yang disediakan Yaris Cross Hybrid dan harga di bawah Rp 500 juta, mobil ini cukup worth it untuk dipinang ya Tribunners.

Sebagai informasi, berikut daftar harga All-New Yaris Cross on the road DKI Jakarta:

- All New Yaris Cross 1.5 G M/T : Rp 351.000.000

- All New Yaris Cross 1.5 G CVT : Rp 364.000.000

- All New Yaris Cross 1.5 S CVT : Rp 407.700.000

- All New Yaris Cross 1.5 S CVT with GR Parts Aero Package : Rp 417.000.000

- All New Yaris Cross 1.5 S HV CVT : Rp 440.600.000

- All New Yaris Cross 1.5 S HV CVT GR Parts Aero Package : Rp 449.950.000.