Investasi Rp 70 Miliar, Mitsubishi Tambah Dealer Baru di Jakarta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kembali memperkuat pasar Jakarta, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) bekerja sama dengan Sun Motor Group membuka dealer Mitsubishi Motors Sun Matraman di Jakarta Timur.

Dealer ke 169 dari Mitsubishi Motors sekaligus ke-25 dari kerja sama kedua perusahaan ini menelan investasi Rp 70 miliar.

"Investasi untuk dealer ini dengan dua lantai dan 7 stall itu setara dengan Rp 70 miliar. Tadi saya ingin menambahkan, ini adalah cabang Sun Star untuk LCV dan PC ke-25 dari total 42 cabang yang kami punya. Dalam waktu dekat ada tiga lagi yang akan kami buka tahun ini," tutur COO Sun Star Motor Alfa Wijaya dalam acara peresmian dealer Mitsubishi Sun Matraman, Jakarta, Senin (19/6/2023).

Mitsubishi Motors Sun Matraman hadir dengan fasilitas 3S (Sales, Service dan Spare parts), memungkinkan pelanggan untuk memperoleh layanan lengkap dalam satu tempat.

Dealer ini terletak di Jl. Matraman Raya No.140, Jakarta Timur. Lokasinya memiliki lahan seluas 1.931 m2 dan bangunan seluas 1.519 m2, dengan desain yang atraktif dan terletak di lokasi strategis.

Dealer ini mampu menangani hingga 27 kendaraan per-hari, menyediakan berbagai fasilitas, termasuk ruang tunggu yang nyaman, area bermain anak dan koneksi internet untuk mendukung kenyamanan pelanggan saat mengunjungi dealer atau menunggu kendaraan mereka saat proses servis berkala.

President Director MMKSI Atsushi Kurita, menyampaikan pada bulan Juni ini, Mitsubishi Motors telah menambah dua dealer resmi Mitsubishi Motors baru di wilayah Jabodetabek, yaitu dealer Mitsubishi Motors Prabu Pendawa Bogor dan dealer Mitsubishi Motors Sun Matraman.

"Kedua dealer ini menjadi dealer resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi Motors ke-168 dan ke-169 di Indonesia. Kami percaya perluasan jaringan dealer kami akan memberikan manfaat yang signifikan bagi pelanggan kami, sekaligus untuk menunjukkan komitmen Mitsubishi Motors untuk menjaga standar layanan resmi kami dan terus memberikan pengalaman yang memuaskan kepada setiap pelanggan," ungkap Kurita.

Dealer ini juga dilengkapi dengan area showroom seluas 726 m2 dan area bengkel seluas 668 m2, dengan 3 stall Mitsubishi Quick Pit (MQP), 4 stallumum dan 1 stall untuk inspeksi yang dapat mendukung perawatan kendaraan Mitsubishi Motors.

Operasional Mitsubishi Motors Sun Matraman Senin - Jumat pukul 08.00 - 16.30 WIB dan Sabtu - Minggu pukul 08.30 - 14.30 WIB.

"Bersamaan dengan itu, kami juga dengan antusias menyambut kehadiran The New SUV dari Mitsubishi Motors yang akan diluncurkan secara World Premiere di Indonesia pada GIIAS 2023 mendatang. Kami mengundang semua orang untuk bergabung dengan kami dalam acara tersebut. Kami yakin bahwa The New SUV akan membawa pengalaman berkendara yang luar biasa dan memenuhi harapan para penggemar otomotif di Indonesia," ucap Kurita.