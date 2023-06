SUV Baru Mitsubishi Siap Mendebut di GIIAS 2023, Konsumen Minta Fitur Panoramic Sunroof

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) segera memulai debut The New SUV terbarunya pada ajang GIIAS 2023 yang digelar Agustus mendatang.

SUV ini akan dibuat dari XFC Concept yang telah dikenalkan pabrikan sejak awal tahun ini. XFC Concept sendiri sudah diperkenalkan di enam kota besar di Indonesia untuk mendapatkan masukan dari konsumen guna menambahkan fitur di versi produksinya.



Wiraswasta asal Surabaya Gatot, menilai penampilan XFC Concept sebelum masuk ke line produksi sudah cukup menegaskan kesan tangguh. Ia berharap versi produksinya akan ada fitur panoramic sunroof.

"Overall penampilannya keren, cuma nggak tahukan mobilnya masih belum produksi. Harapan saya kalau jadi nanti versi produksinya beneran ada panoramic atau sunroof," tutur Gatot saat mengunjungi pameran XFC Concept belum lama ini.

Apalagi jika 90 persen tampangnya keren. "Kalau ada rejeki pasti saya beli, soalnya kalau saya liat dari segi mesin saya percaya sama Mitsubishi mobilnya kuat, soalnya saya sekarang pun saya pengguna Xpander," kata dia.

XFC Concept hadir sebagai SUV dengan desain kokoh, mengkombinasi garis bodi yang energetic dan urban sleek, menambah aura kekar pada eksteriornya.

Director of Sales and Marketing Division MMKSI Tetsuhiro Tsuchida, menyampaikan tingkat kemiripan XFC Concept menjadi mobil The New SUV, bisa dikatakan tingkat kemiripannya di atas 80-90 persen.

"The New SUV Mitsubishi kelasnya adalah compact SUV. Ukurannya sedikit lebih besar. Kenyamanannya jauh lebih baik, karena luas dan dashboard lebih futuristik. Itu yang ditawarkan dari segi eksterior, interior dan dari segi fungsi, serta fitur-fiturnya," ungkap Tsuchida.