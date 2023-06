The New SUV dari Mitsubishi Motors Segera Hadir di Indonesia, Ada Promo Terbatas Khusus Pre-Order!

Periode pre-order The New SUV dibuka pada tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan waktu yang terbatas.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - The New SUV dari Mitsubishi Motors yang sudah ramai diperbincangkan akan segera diperkenalkan pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) di bulan Agustus 2023 mendatang.

The New SUV ini akan tampil dengan gaya yang kokoh, autentik namun futuristik, serta kepraktisan seperti handling yang mudah. Tidak hanya itu, ruang penyimpanan serbaguna, dan kabin yang luas hadir untuk memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Meski baru diluncurkan di Indonesia secara resmi pada Agustus 2023 mendatang, Direktur Sales & Marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menyatakan tahap pre-order sudah dimulai.

“Kami sudah memulai tahap pre-order untuk The New SUV yang akan diluncurkan di Indonesia pada Agustus 2023 di ajang GIIAS 2023. Konsumen sudah mulai dapat melakukan pre-order dengan menghubungi tenaga sales dan dealer resmi Mitsubishi Motors,” ucap Tetsuhiro Tsuchida pada sesi press conference di booth Mitsubishi Motors di Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2023.

The New SUV ini juga sudah beberapa kali diuji coba pada jalan dan lingkungan ASEAN, sehingga bisa memberikan peace of mind ketika dikemudikan di berbagai medan jalan baik yang kasar atau tergenang air akibat cuaca.

Selain itu, SUV terbaru dari Mitsubishi ini juga menghadirkan kepraktisan berkendara, seperti handling yang mudah, kenyamanan yang ditunjang kabin luas, serta ruang penyimpanan serbaguna.

Tidak hanya itu, desain kompak yang diusung The New SUV Mitsubishi sangat cocok dengan kondisi jalanan di Indonesia. SUV ini sendiri akan dilengkapi 4 mode berkendara, yakni normal, wet, gravel, dan mud.

Untuk memberikan pengalaman berkendara yang semakin nyaman bagi penggunanya, The New SUV ini pun dilengkapi dengan sebuah sistem audio otomotif terbaru yang dikembangkan oleh Mitsubishi Motors. Sistem audio ini akan menyajikan audio premium dan berkualitas yang akan memanjakan telinga penggunanya.

Keuntungan ikut pre-order The New SUV Mitsubishi Motors

Pada kesempatan yang sama, PT MMKSI sekaligus mengumumkan keuntungan yang didapat konsumen jika mengikuti pre-order sekarang.

“Selain itu untuk konsumen yang melakukan pre-order dari periode yang ditentukan hari ini berhak mendapatkan tambahan Masa Gratis Service dan Sparepart selama 20,000 km atau 1 tahun mana yang tercapai lebih dulu di luar paket standard yang sudah termasuk dalam pembelian kendaraan,” jelas Tetsuhiro Tsuchida.

Yuk, jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi salah satu yang pertama merasakan sensasi berkendara dengan Mitsubishi The New SUV! Untuk kamu yang tertarik dan ingin mendapatkan informasi lebih lengkap soal pre-order d The New SUV dari Mitsubishi Motors, bisa langsung klik tautan berikut. Segera lakukan pre-order sekarang dan dapatkan keuntungan lebih.