Pasar Sepeda Listrik Eropa 5,5 Juta Pertahun, Pabrikan Mobil Peugeot Pamer Tiga E-Bike Futuristis

TRIBUNNEWS.COM - Pabrikan mobil Eropa, Peugeot mengungkap penjualan sepeda elektrik di Eropa mencapai rekor 5,5 juta unit tahun lalu. Artinya, satu dari setiap empat sepeda yang dijual di Benua Lama adalah listrik.

Guna meraih kue pasar ini, perusahaan melalui Peugeot Cycles, pemain terkenal dalam bisnis sepeda, memamerkan model sepeda listrik generasi terbarunya.

Rencananya model baru ini akan memasuki pasar pada akhir 2023 dan awal 2024, dengan menampilkan fitur konektivitas baru.

Trio e-Bikes mencakup model futuristik untuk kota, "Longtail" yang ramah keluarga dan "Bi-Carrier" yang berfokus pada kargo.

Pertama, ada Digital e-Bike yang dirancang untuk penggunaan di kota, sejauh ini merupakan yang paling futuristik dari ketiganya, berkat rangka berbentuk V dan fitur minimalis.

Selanjutnya ada Digital e-Longtail dibedakan dengan bagian belakang yang memanjang, yang memiliki 2 tempat duduk untuk anak-anak dengan sandaran kaki di setiap sisi roda dan rangka logam yang dapat mereka pegang.

Last but not least, Digital e-Front Load adalah sepeda kargo yang juga cocok untuk penggunaan keluarga karena peti pada wheelbase depan yang diperpanjang dapat mengangkut hingga 3 anak.

Dilansir dari Carscoops, sepeda listrik ini masih disajikan dalam bentuk konsep, meskipun tanpa spesifikasi terperinci.

Tetapi diharapkan akan mencapai produksi pada tahun 2024 dan ditawarkan bersama dengan lebih banyak variasi untuk memperluas jajaran perusahaan.

Semuanya akan mendapat manfaat dari fitur-fitur baru melalui aplikasi smartphone khusus, termasuk bantuan listrik adaptif, sistem anti-pencurian, alarm, geolokasi sepeda, navigasi real-time, prakiraan cuaca di tempat tujuan dan statistik rute.

Model saat ini dari Peugeot Cycles dirancang, diproduksi, dan didistribusikan oleh Cycleurope Industries, yang merupakan pemegang lisensi eksklusif dari perusahaan Perancis tersebut.

Namun, e-Bikes mendatang akan dirancang, diproduksi, dan dijual oleh Beweel start-up melalui saluran distribusinya.