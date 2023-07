Mercedes-Benz Tambah Perakitan Lokal Model SUV GLC Terbaru di Bogor

Produksi lokal SUV The new GLC di Wanaherang, Bogor, Jawa Barat.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM - PT Mercedes-Benz Indonesia (MBIna) resmi memulai perakitan lokal untuk model SUV terbarunya di Indonesia, The new GLC, Selasa (4/7/2023).

MBIna dan PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDIna) mengadakan kegiatan Roll-Off The new GLC di pabrik Mercedes-Benz, Wanaherang, Bogor.

Selain itu, MBDIna juga mengumumkan harga resmi The new GLC yaitu Rp 1.425.000.000, off the road.

The new GLC hadir dalam tiga pilihan warna, Obsidian Black, Polar White dan Selenite Grey, dimana sudah tersedia di diler resmi Mercedes-Benz.

President Director PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Choi Duk Jun, mengatakan model GLC merupakan model best-seller Mercedes-Benz di dunia dan juga di Indonesia, di mana SUV ini telah menghasilkan kontribusi tertinggi terhadap penjualan di Indonesia.

"Kami belum lama memperkenalkan The new GLC generasi terbaru pada bulan Juni yang lalu di acara Star Drive dan sekarang unit pertama di Indonesia sudah berhasil dirakit secara lokal oleh tim kami di pabrik Wanaherang. Merupakan sebuah kebanggan bagi Mercedes-Benz untuk bisa terus secara lokal merakit model-model kendaraan favorit pelanggan, termasuk The new GLC," tutur Choi Duk Jun.

The new GLC disokong mesin 4MATIC 1.999 cc, dilengkapi transmisi 9G-TRONIC automatic transmission. Mampu menghasilkan kekuatan 258hp dan torsi 400 nm di putaran 2.000-3.200 rpm.