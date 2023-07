Motor Hyper Sport Suzuki Hayabusa Edisi Khusus Mulai Mendebut

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM - Sepeda motor hyper sport legendaris, Suzuki Hayabusa edisi spesial ulang tahun ke-25 resmi dirilis di Eropa.

Khusus edisi ini, Hayabusa mendapat corak khusus, dibalut cat Glass Blaze Orange/Glass Sparkle Black yang kontras dengan anodisa emas pada berbagai komponen seperti brake disc carrier.

Dikutip dari Paultan, Hayabusa 25th Anniversary Edition hadir langsung dari pabrik dengan satu kursi. Suzuki tidak menyebutkan apakah Hayabusa 25th Anniversary Edition akan diproduksi dalam jumlah terbatas atau sebaliknya.

Kesan spesial semakin dipertegas dengan logo ulang tahun yang ditempatkan di knalpot dan tangki.

Tidak ada perubahan spesifikasi teknis untuk Hayabusa edisi khusus dibanding model standar.

Tenaga berasal dari mesin naturally aspirated inline-four menggusur 1.340 cc dengan output diklaim 190 PS pada 9.700 rpm dan torsi 150 Nm pada 7.000 rpm.

Dengan kapasitas bahan bakar 20 liter di dalam tangki, Hayabusa berbobot 264 kg dengan distribusi bobot depan dan belakang 50-50, dengan tinggi jok 800 mm.

Pengereman dilakukan oleh Brembo, dengan kaliper ganda Stylema di roda depan sementara suspensi dengan garpu terbalik KYB di depan dan monoshock semi-elektronik di belakang, sesuatu yang Suzuki juluki Suzuki Intelligent Ride Systems (SIRS).

Sebuah quickshifter up and down dipasang ke gearbox enam kecepatan dengan final drive rantai.

Alat bantu berkendara sudah tertanam di model ini, seperti throttle ride by wire, kontrol traksi, kontrol angkat roda, pengereman engine, kontrol peluncuran dan mode berkendara.