Mitsubishi Siapkan Dua Tahun Perawatan Gratis dan Bocorkan Produk Baru versi 2024

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM - Mitsubishi akan memberikan pembaruan produk versi 2024, diantaranya Outlander PHEV, Eclipse Cross, Outlander Sport dan Mirage untuk pasar Amerika Serikat.

Selain itu, perusahaan juga akan menyiapkan layanan purna jual perawatan terbatas gratis selama dua tahun untuk setiap model 2024 yang dijualnya.

Dikutip dari Carscoops, produsen mobil Jepang ini akan mulai menawarkan garansi powertrain 10 tahun/100.000 mil dan garansi terbatas lima tahun/60.000 mil, untuk semua mobil barunya. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan dukungan terhadap konsumen.

Dengan demikian, semua model 2024 yang dijual di AS akan dilengkapi dengan program perawatan gratis selama 2 tahun/30.000 mil yang mencakup tiga penggantian oli dan filter oli, satu penggantian filter udara kabin, serta tiga rotasi ban gratis.

Ketiga layanan gratis tersebut juga akan mencakup inspeksi multi-titik. Yang penting, layanan ini hanya berlaku untuk kendaraan 2024 yang dibeli dari dealer resmi Mitsubishi Motors dan hanya berlaku untuk pemilik asli, artinya tidak dapat dialihkan ke pemilik berikutnya.

Mitsubishi juga telah membuat beberapa perubahan pada model tertentu untuk model tahun 2024. Dimulai dengan Outlander Plug-In Hybrid (PHEV) yang sekarang ditawarkan dengan Edisi Platinum baru dengan lapisan cat Black Diamond dan atap Alloy Silver.

Varian SEL Black Edition yang mulai dikenalkan tahun 2023 juga akan terus ditawarkan, tetapi versi barunya menambahkan jok kulit premium semi-anilin hitam, pelindung dinamis hitam, trim jendela krom hitam dan rel atap hitam.

Outlander 2024 reguler juga akan ditawarkan dengan versi Platinum Edition dan SEL Black Edition yang sama.

Lalu ada Eclipse Cross 2024 yang kini mendapat manfaat dari tailgate elektronik handsfree dengan sensor gerak tendangan pada model SE dan SEL.

Varian SE juga hadir dengan standar cruise control adaptif, port USB belakang dan setir berbalut kulit.

Varian LE sekarang hadir standar dengan uji coba Mitsubishi Connect selama dua tahun dan sistem entri FAST-Key, sementara Edisi Khusus yang tidak ditentukan akan diperkenalkan akhir tahun ini.

Untuk tahun 2024, Outlander Sport juga akan tersedia dalam Trail Edition baru dengan grafis kap hitam, detail depan dan belakang baru, cetakan fender samping dengan warna hitam, pelindung kap mesin dan trim pintu belakang hitam, penutup lumpur, pelindung pegangan pintu bagian dalam hitam dan pelindung segala cuaca.

Last but not least adalah model Mirage dan Mirage G4 2024 dengan trim LE yang diperbarui dengan sandaran tangan kursi pengemudi, lampu depan otomatis dan wiper sensor hujan sebagai standar. Dua warna baru disiapkan untuk model 2024, diantaranya Graphite Grey dan Jet Black.