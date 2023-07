Dipamerkan di GIIAS, SUV Terbaru dari Mitsubishi Bakal Sajikan Sound System Premium dari Yamaha

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mitsubishi Indonesia akan menghadirkan produk baru pada gelaran GIIAS 2023, tepatnya 10 Agustus mendatang.

Model ini dibangun dari basic mobil konsep XFC. Dimana perusahaan mengklaim bahwa bentuknya tidak akan berbeda jauh dari versi tersebut. Mitsubishi juga telah membuka pre-order "The New SUV", sejak pertengahan Juni lalu.

Video teaser juga telah dirilis perusahaan melalui laman Instagram resmi di @mitsubishimotorsid sejak awal Juli 2023.

Director of Sales and Marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Irwan Kuncoro, mengatakan animo masyarakat dan calon pembeli The New SUV sejak diumumkan pembukaan pre-order sangat baik

"Animonya sangat baik, sangat antusias ya. Kalau berapa banyak, saya enggak boleh jawab. Jadi minta maaf untuk sampai berapa banyak pemesanan, nanti dilaunching akan kita sampaikan. Untuk saat ini minta maaf belum bisa disampaikan," tutur Irwan belum lama ini.

Mitsubishi memastikan, "The New SUV" akan menjadi model terbaru dan direncanakan meluncur pertama kali di wilayah ASEAN. Wilayah ini disebut perusahaan menjadi pasar terbesar pembuat mobil asal Jepang itu.

Dengan pertimbangan berbagai kontur jalanan di ASEAN, Mitsubishi akan menghadirkan SUV terbaru ini dengan ground clearance tinggi, yaitu 222 mm, sehingga mampu diajak menempuh segala medan.

Yang membuatnya cukup istimewa, "The New SUV" Mitsubishi tersebut akan dilengkapi dengan Dynamic Sound Yamaha Premium.

Sound system ini diklaim tidak hanya akan menyesuaikan volume suara, namun juga kualitas suara itu sendiri, sehingga akan tetap memperdengarkan suara bass yang terasa "hidup", serta nada-nada yang tetap jernih terdengar, bahkan pada saat mobil dikendarai di permukaan jalan yang kasar.

Menariknya, mobil yang dikembangkan dari XFC Concept ini akan menambahkan empat mode berkendara, yakni Normal, Wet, Gravel dan Mud.

Mode Wet dipastikan akan sangat menguntungkan pengendara, dimana mampu meminimalisir kemungkinan kehilangan kendali kemudi, sekaligus memberikan kenyamanan berkendara tanpa rasa khawatir di medan jalan yang tiba-tiba tergenang air akibat hujan.

Selain itu, empat mode berkendara memungkinkan kendaraan bermanuver dalam berbagai kondisi jalan melalui pengendalian terintegrasi dari Active Yaw Control (AYC).

Fitur AYC meningkatkan kemampuan kendali dengan menyesuaikan tenaga penggerak pada roda depan kiri dan kanan, kendali traksi, yang mengontrol gerakan ban, kendali mesin dan kendali power steering.

"Dalam pengembangan The New SUV ini, kami melakukan peningkatan performa berkendara melalui pengujian berulang di Jepang menggunakan lintasan yang serupa dengan kondisi jalan di wilayah ASEAN, serta pengujian jalan secara luas dan menyeluruh di wilayah itu sendiri," ungkap Chief Product Specialist Mitsubishi Motors Masahiro Ito.