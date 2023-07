Enduro Republik Niagakan Motor Petualangan Segmen Midsize, Yamaha Tenere 700 2023

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para bikers senior pecinta motor-motor adventure belakangan banyak mengeluhkan kelelahan membawa motor adventure ber-cc besar dan kaya fitur karena handling yang lebih berat dan sulitnya menangani motor ketika sedang mengalami masalah/kerusakan sementara posisi motor sedang jauh dari bengkel saat sedang dibawa berpetualang.

Merespon keluhan-keluhan tersebut, PT Enduro Republik Indonesia, perusahaan importir umum kendaraan hobi, memutuskan mendatangkan Yamaha Tenere 700 ke Indonesia. Berbeda dengan motor-motor gede alias moge lainnya yang sangat kaya fitur dan teknologi, Yamaha Tenere 700 justru jauh lebih miskin fitur.

Sejumlah komponen penting motor ini masih terbilang menggunakan teknologi lama yang lebih simpel seperti kopling yang masih menggunakan kabel.

Tapi menurut Sales Manager PT Enduro Republik Indonesia, Tajul Arifin, justru segala simplisitas yang dimiliki Yamaha Tenere 700 menjadi nilai lebih moge ini karena jadi mudah dipakai berpetualang ke medan mana pun yang jauh dar kota karena perawatan dan perbaikan yang lebih mudah.

"Ibaratnya, kalau motor ini rusak, dibawa ke bengkel kaki lima pun mekaniknya bisa memperbaiki," ujar Tajul di acara pengenalan Yamaha Tenere di markas Enduro Republik Indonesia di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Juli 2023.

Dia menjelaskan, karakter Yamaha Tenere 700 yang miskin fitur canggih ini justru membuatnya sangat disukai para pecinta moge adventure di mana-mana termasuk di Eropa seperti di Argentina hingga Spanyol. Bahkan, peminat motor ini melimpah.

Untuk Indonesia, Enduro hanya kebagian alokasi atau jatah sebanyak 13 unit. Dari jumlah ini, sebagian juga sudah terjual. Dijelaskan, Yamaha Tenere 700 adalah moge jenis adventure yang mengisi ceruk moge segmen menengah dengan dibekali mesin berkapasitas 1.000 cc.

Tampilan motor ini sangat gagah dan berkesan tangguh layaknya motor balap Reli Dakar. Aura adventure sangat kental melekat pada lekuk-lekuk desain motor ini.

Yamaha Tenere 700 pertama kali mendebut di ajang EICMA 2018 dan tak lama kemudian menjelma menjadi ikon baru dalam kategori motor adventure medium-size. Sebagai bukti ketangguhannya, sejak 2019 Yamaha Tenere selalu merebut kategori The Best Mid Size Adventure sebagai pilihan banyak media di luar negeri.

Media memfavoritkan motor ini karena kesederhanaan fitur dan teknologinya dalam mendefinsikan moge adventure. "Yamaha Tenere 700 merupakan moge adventure yang minim fitur canggih. Bagi pecinta jelajah Indonesia, minimnya fitur canggih membuat rider semakin percaya diri. Sebab bila terjadi hal-hal yang tak diinginkan, bengkel "pinggir jalan" pun bisa memperbaikinya," ungkap Tajul Arifin.

Direktur PT Enduro Republik Indonesia Yopie Kurniawan mengatakan, profil peminat Yamaha Tenere 700 di Indonesia umumnya berusia di atas 50 tahun sehingga memilih moge adventure yang ringan dan tidak besar bodinya seperti Yamaha Tenere 700 dinilai tepat. Motor ini memiliki berat basah hanya 2 kwintal, tepatnya 204 kg.

PT Enduro Republik Indonesia mengimpor Yamaha Tenere 700 2023 dalam 2 versi, yakni versi Standar dan Top Spec atau versi paling lengkapnya. Pada versi Top Spec layar speedometer-nya sudah TFT dan dilengkapi Communication Control Unit (CCU) Yamaha.

Hal ini membuat motor tersebut dapat terkoneksi ke smartphone melalui aplikasi Yamaha MyRide, sedangkan pada versi Standar, masih menggunakan layar monokrom. Pada Yamaha Tenere 700 versi Top Spec ada pilihan menu ABS, yaitu ABS On, ABS Off dan Rear ABS Off, sementara versi standar hanya ada opsi ABS On dan Off.