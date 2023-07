Andalkan Brio dan HR-V, Penjualan Honda Naik 26 Persen di Semester I

TRIBUN JABAR/TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

Pengunjung melihat penampilan mobil New Honda Brio RS saat dipamerkan di Trans Studio Mall (TSM), Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (9/5/2023). Mobil Honda Brio terbaru ini hadir dengan tampilan desain eksterior dan interior yang semakin sporty dan stylish, fitur semakin lengkap, berbagai pilihan warna, serta didukung mesin terbesar di kelasnya 1.2L i-VTEC 4 silinder bertenaga 90 PS, dan hemat bahan bakar. New Honda Brio tersedia mulai dari New Honda Brio Satya S M/T yang dijual dengan harga Rp 177.100.000, tipe E M/T Rp 187.600.000, tipe E CVT Rp 199.500.000, tipe RS M/T Rp 234.400.000 dan tipe RS CVT dijual dengan harga Rp 244.400.000. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)