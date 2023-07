Ketua Umum IMI Bamsoet Resmi Buka Event Bergengsi Kenduri Otomotif Kepri 2023

TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo bersama Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad dan Wakil Ketua I DPRD Kepri sekaligus Ketua IMI Kepri Rizky Faisal membuka event otomotif bergengsi, Kenduri Otomotif Kepri 2023. Acara pembukaan digelar di Sirkuit NP Temenggung Abdul Jamal, Batam, Minggu (16/7/23).

Sebagai informasi, Kenduri Otomotif Kepri 2023 merupakan salah satu event otomotif terbesar di Indonesia melibatkan seribu lebih para pecinta otomotif yang tersebar dari 2.408 pulau yang ada di Kepri.

Kenduri IMI Kepri 2023 menggabungkan berbagai kejuaraan otomotif dengan atraksi seni dan budaya, festival musik, dan pemberdayaan UMKM. Melalui event ini, IMI Kepri menunjukan komitmennya dalam melakukan pembinaan atlet sekaligus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian masyarakat Kepri, mengingat perputaran uang dalam event ini sangat besar, yakni mencapai miliaran rupiah.

"Event ini juga menjadi promosi yang efektif dalam memajukan sektor pariwisata Kepri, khususnya dalam sport tourism. Menguatkan posisi Kepri sebagai destinasi wisata terbesar kedua di Indonesia," ujar Bamsoet saat membuka Kenduri Otomotif Kepri 2023.

Turut hadir Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun, Kepala BNN Kepri Brigjen Henry Parlinggoman Simanjuntak, Aspotwil Kaskogabwilhan I Brigjen TNI Bosco Haryono, Kabinda Kepri Kolonel Inf Bonar Panjaitan, Ketua KONI Kepri Usep RS, serta Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Kepri AKBP Robby Topan Manusiwa.

Hadir pula pengurus IMI Pusat antara lain, Badan Penasihat sekaligus Anggota Komisi X DPR RI Robert Kardinal, Badan Penasihat sekaligus Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai, Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga Junaidi Elvis, Hubungan Antar Lembaga Andrys Ronaldi, serta Komunikasi dan Media Hasby Zamri.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk memeriahkan Kenduri IMI Kepri 2023. Antara lain, Kejuaraan Nasional Drag Bike putaran 2, Kejuaraan Daerah Drag Race putaran 1, Car Meet Up, kontes mobil dan motor, festival musik tingkat pelajar SMA/SMK, bazaar UMKM, ATPM, dan sparepart, lomba tari nusantara tingkat pelajar SMA/SMK serta lomba cheerleader tingkat pelajar SMA/SMK.

"Puncaknya yakni penampilan musik spesial dari Grup band /Rif dan Roy Jeconiah eks vokalis Boomerang. Masyarakat Kepri bisa menyaksikan berbagai kemeriahan event tersebut secara gratis. Tinggal datang ke lokasi acara di Sirkuit NP Temenggung Abdul Jamal," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, IMI Pusat bersama IMI Kepri dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga sedang mempersiapkan pembangunan Bintan International Green Circuit di Pulau Bintan, Kepri, sebagai sirkuit Formula 1 di Indonesia.

Untuk mendukung keberadaan Bintan International Green Circuit, Pemprov Kepri bersama para investor akan membangun tujuh hotel berbintang di kawasan Lagoi, Bintan. Antara lain Four Points by Sheraton, Hotel Indigo, Holiday Inn, Alila Villas Bintan, The Haven, Chiva-Som Bintan, dan D’Prima Budget Hotel. Melengkapi berbagai hotel yang telah tersedia di Bintan, sehingga semakin memudahkan para turis yang datang menyaksikan Formula 1 di Bintan International Green Circuit.

"Pemprov Kepri dibawah kepemipinan Gubernur Ansar Ahmad dengan dukungan pemerintah pusat dan berbagai investor juga sedang membangun Jembatan Batam - Bintan yang memudahkan konektifitas dari kedua pulau. Sekaligus membangun bandara baru di Bintan, New Bintan International Airport, diatas lahan seluas 800 hektar. Sehingga bisa semakin mendukung infrastruktur Bintan International Green Circuit sebagai tuan rumah Formula 1," pungkas Bamsoet.(*)