Hyundai Stargazer Varian Baru Resmi Dirilis ke Pasar, Usung Eksterior Hingga Interior Mewah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hyundai Motor Indonesia merilis Stargazer varian terbaru, yakni Essential di Jakarta Selatan, Senin (17/7/2023). Varian Essential akan menggantikan varian Trend yang sudah ada sebelumnya.

President Director PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Woojune Cha, mengatakan pihaknya berharap konsumen akan menyukai varian terbaru yang dikenalkan.

"Kami mengeluarkan trim Essential sebagai tipe terbaru. Kami berharap ini dapat diterima oleh konsumen," tutur Woojune Cha saat peluncuran di Hyundai Driving Experience, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Beberapa fitur terbaru di Stargazer varian Essential ialah DRL LED tanpa aksen chrome, lampu Full LED seperti tipe Prime, handle pintu aksen chrome dan grill black glossy.

Tipe ini sudah dilengkapi Smart Keyless, Remote Engine dan Remote Open Window, serta start stop engine, alami peningkatan dari tipe terdahulu.

Selain itu, layar MID atau meter cluster sudah Full LCD, door trim di pintu Row 1 dan Row 2 sudah dilengkapi material soft touch.

Yang menarik, pada bagian dashboard dibuat lebih ceper dengan akses black piano glossy. Panel AC juga sudah aksen black piano glossy.

Menyoal keselamatan dan keamanan, varian Essential sudah dilengkapi dengan 6 airbag, VSA, HSA, ABS dan fitur pengecek tekanan angin ban. Essential juga di lengkapi empat drive mode, yakni Smart, Eco, Sport dan Comfort.

Selain mengenalkan varian Essential, Hyundai juga memberikan pembaruan minor pada tipe Prime, diantaranya rem belakang sudah cakram, tidak tromol lagi. Ada fitur keamanan Electric Parking Brake Auto Hold. New Dashboard yang lebih ceper dengan akses black piano glossy. Tampilan AC dengan aksen black piano glossy, serta tombol SOS berubah jadi merah.

Selain itu, Hyundai juga menyediakan pilihan captain seat untuk varian Essential. Dimana fitur ini tadinya hanya ada di trim Prime.

"Kami mendapat feedback dari konsumen menyoal eksterior, interior terutama meter cluster housing upper area, fitur untuk level bawah dan fitur keamanan untuk varian terendah," ungkap Product Expert HMID Bonar Pakpahan.

Untuk jantung pacunya, Hyundai masih membenamkan engine 1.497 cc 4-silinder 16 katup MPI (Multi Point Injection).

Peluncuran Hyundai Stargazer varian Essential di Hyundai Driving Experience, SCBD, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2023). (Lita Febriani/Tribunnews.com)

Menyoal harga Stargazer varian terbaru Essential dijual mulai Rp 228.557.000 untuk varian manual dan Rp 240.671.000 untuk varian IVT.

Sementara New Prime ditawarkan ke konsumen dengan harga Rp 281.880.240. Seluruh harga menggunakan skema off the road DKI Jakarta.