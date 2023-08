Pameran Otomotif GIIAS 2023 Dibuka Hari Ini, Tiket Paling Murah Rp 50 Ribu, Simak Cara Belinya

TRIBUNNEWS.COM – Pameren otomotif terbesar di Indonesia, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 resmi digelar pada Kamis (10/8/2023) hari ini.

Dalam unggahan di akun Instagram @giias_id, pagelaran GIIAS 2023 yang diikuti ratusan merek kendaraan top global akan dilaksanakan selama 10 hari hingga Minggu, 20 Agustus 2023.

"Saksikan peluncuran kendaraan-kendaraan terbaru di Indonesia, mobil konsep masa depan, hingga trend teknologi canggih industri otomotif tanah air. See you at GIIAS The 30th, 10 - 20 August 2023," jelas akun @giias_id.

Berbeda dengan pameran sebelumnya, GIIAS 2023 akan digelar tanpa pembatasan sosial.

Dengan begitu peserta yang hadir bisa lebih dekat melihat berbagai merek kendaraan penumpang dan komersial yang dipajang.

Di antaranya seperti kendaraan listrik besutan perusahaan otomotif Audi, BMW, Chery, Citroen, Mazda, Daihatsu, DFSK, GWM Tank, Haval, Honda, Hyundai, dan KIA.

Kemudian ada Lexus, Maxus, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Neta, Nissan, Ora, Porsche, Seres, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, dan Wuling.

GIIAS 2023 juga menghadirkan lima kendaraan komersial, seperti Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, Toyota Komersial, UD Trucks.

Ada pula merek sepeda motor seperti dari Astra Honda Motor, Royal Enfield, Benelli-Keeway, Harley-Davidson, Pasic-Exotic, Segway, Alva, dan Ion Mobility.

Harga tiket GIIAS 2023

Mengutip dari situs resmi GIIAS 2023, harga tiket masuk pada tahun ini tidak mengalami perubahan harga alias sama seperti tahun sebelumnya.

Tiket masuk GIIAS 2023 dibanderol mulai dari Rp 50 ribu hingga termahal sebesar Rp 250 ribu.

Simak rincian harga tiket masuk GIIAS 2023:

1. Pembelian tike online