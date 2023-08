Toyota Tampilkan Deretan Mobil Elektrifikasi di GIIAS 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Toyota Indonesia menampilkan ragam produk elektrifikasi terbaru di GIIAS 2023. Mereka tampil dengan tiga, di antaranya booth Toyota di Hall 5B, booth Lexus di Hall 7D dan yang terbaru booth Toyota Commercial Vehicle di Hall 3E.

Di tahun ini, Toyota menampilkan deretan mobil elektrifikasi, mulai dari Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) Battery Electric Vehicle (BEV).

Toyota menampilkan model All New Yaris Cross HEV, All New Kijang Innova Zenix HEV, Toyota bZ4X dan memasarkan secara resmi Premium SUV All New RAV4 GR Sport PHEV.

Selain teknologi elektrifikasi, Toyota juga melakukan pengembangan Flex-Fuel Technology dengan pemanfaatan bahan bakar ramah lingkungan.

Toyota memperkenalkan Corolla Cross Hybrid EV untuk pasar Brazil dan konversi Fortuner produksi lokal yang sudah 100 persen kompatibel dengan bahan bakar Bioetanol (E100).

Ada juga concept car Corolla Cross yang menggunakan bahan bakar hidrogen murni (H2) untuk melengkapi solusi carbon neutral mobility Toyota.

President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Hiroyuki Ueda, mengatakan Toyota secara aktif menjembatani visi mobilitas global Toyota dengan tujuan memaksimalkan kontribusi lokal menuju netralitas karbon di Indonesia.

"Partisipasi kami di pameran GIIAS 2023 juga sejalan dengan target Toyota Environmental Challenge 2050 dan Net Zero Emission 2060 dari Pemerintah Indonesia untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih bersih. Toyota mengusung tema “Toyota Responsible Mobility” yang memperlihatkan multi pathway strategy dalam menghadirkan carbon-neutral mobility solution dan memberdayakan kontribusi masyarakat seluas mungkin dalam menekan emisi karbon melalui pilihan mobilitas yang lengkap dan sesuai kebutuhan pelanggan," tutur Ueda saat pembukaan booth Toyota di GIIAS 2023, ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (10/8/2023).