Suzuki Baleno Terbaru Kini Punya Head Unit 9 Inci dan Kamera 360, Harga Jadi Rp 281,4 Juta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) melakukan pembaruan fitur pada hatchback Suzuki Baleno dan untuk pertama kalinya diperkenalkan sekaligus dipasarkan di pameran otomotif GIIAS 2023 yang berlangsung 10-21 Agustus 2023 di ICE BSD Tangerang.

Head of 4W Product Development PT SIS Yulius Purwanto menjelaskan, Baleno hatchback mendapatkan pembaruan berupa penambahan 2 fitur baru, masing-masing adalah penyematan head unit floating dengan layar berukuran 9 inci dan penambahan kamera 360.

"Ada dua fitur utama yang menjadi update Baleno 2023. Yakni penyematan head unit dengan touch screen 9 inci dengan koneksi smartphone ke Android Auto dan Apple Car Play. Versi sebelumnya layarnya berukuran 6,8 inci," ungkap Yulius Purwanto di acara Suzuki Media Talk: Baleno Improvement 2023 di hari kedua pameran GIIAS 2023, Jumat, 11 Agustus 2023.

Yulius menjelaskan, layar di head unit ini tampil lebih besar dan membuat lebih proper tampilannya dengan desain floating head unit di Baleno.

Head unit memiliki banyak fitur pengaturan, termasuk untuk mengetahui rata-rata konsumsi bahan bakar, rata-rata kecepatan, jumlah total jarak tempuh hingga sisa jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar.

"Data historical perjalanan juga bisa dicek melalui head unit ini. Sebelumnya, data-data tentang ini hanya bisa dimonitor di MID," beber Yulius.

Fitur lainnya pada head unit ini adalah Vehicle Alert dan Warning untuk mengingatkan pengemudi saat akan berkendara misalnya rem tangan belum dilepas atau seatbelt belum terpasang.

Head unit ini juga terkoneksi ke Android Auto atau Apple Car Play untuk memudahkan pengemudi berinteraksi dengan smartphone-nya saat berkendara.

Head unit 9 inci di Baleno hatchback terbaru terkoneksi ke Android Auto atau Apple Car Play.

Fitur kedua adalah kamera 360. Suzuki juga menyematkan kamera 360 derajat yang memudahkan pengemudi mengetahui kondisi lingkungan sekitar misalnya saat akan keluar dari area parkir maupun saat akan keluar dari garasi mobil di teras rumah.

"Kamera ini bisa diubah posisinya untuk melihat kondisi lingkungan di depan, samping dan belakang. Marking line mengikuti arah setir. Desain kamera 360 derajat ini mirip dengan yang hadir di Grand Vitara," ungkap Yulius Purwanto.

Posisi kamera ini beraada di 4 titik di eksterior Baleno, yakni di bagian depan hidung (grill), di belakang, di bawah kaca depan dan di bawah spion samping.

Head unit di Baleno versi improvement bisa menampilkan rata-rata konsumsi bahan bakar, total jarak tempuh serta sisa jarak tempuh berdasarkan sisa bahan bakar di tangki kendaraan.

Yulius menegaskan, di luar penambahan dua fitur utama ini, secara teknis Baleno versi update tidak ada perbedaan dengan Baleno versi sebelumnya.

Harga Naik Tipis

Karena mendapat 2 pembaruan ini, Suzuki memasang harga berbeda untuk Baleno versi update ini menjadi Rp 281,4 juta atau berselisih hanya Rp 3,9 juta dengan Baleno sebelumnya.

"Harga tersebut adalah harga on the road (OTR) DKI Jakarta untuk versi transmisi otomatis (A/T)," kata Yulius.

Bagaimana jika ada yang menginginkan Baleno dengan fitur update ini namun dengan pilihan transmisi manual?

Yulius mengatakan, Suzuki pada prinsipnya bisa menyediakan kebutuhan tersebut namun konsumen diminta bersedia menunggu karena Baleno ini sepenuhnya diimpor sebagai mobil CBU.

Untuk unit Baleno terbaru dengan improvement fitur ini, Yulius mengatakan, sudah bisa dipesan pengunjung di pameran GIIAS 2023. "Unit sudah bisa delivery mulai bulan Agustus ini," ujar Yulius.