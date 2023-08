Harga Hyundai IONIQ 6 di Indonesia, Mobil Listrik AWD dengan Baterai 77,4 kWh

TRIBUNNEWS.COM - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) resmi meluncurkan model terbaru dari lini electric vehicle (EV) IONIQ, IONIQ 6, dalam perhelatan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 di ICE BSD City, Tangerang, Senin (14/8/2023).

Hyundai IONIQ 6 dibekali baterai 77,4 kWh yang dikaim mampu menempuh hingga 519 km per pengisian daya dengan konsumsi energi 16,9 kWh/100 km.

"IONIQ 6 dapat menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Magelang, Jawa Tengah, dalam satu kali pengisian daya baterai," sebut perwakilan HMID dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Senin.

IONIQ 6 juga memiliki dual motor dengan sistem penggerak all-wheel drive (AWD) yang mampu menghasilkan daya sebesar 239 kW dan torsi sebesar 605 Nm.

IONIQ 6 mampu melaju dari 0–100 km/jam hanya dalam waktu 5,1 detik, dengan kecepatan maksimal dapat mencapai 185 km/jam.

Harga Hyundai IONIQ 6 di Indonesia

IONIQ 6 tersedia mulai hari ini di seluruh dealer Hyundai di Indonesia dalam berbagai warna eksterior yaitu Abyss Black Pearl, Serenity White Pearl, Gravity Gold Matte, Nocturne Grey Matte, Biophilic Blue Pearl.

Harga Hyundai IONIQ 6 adalah Rp1.197.000.000 On The Road (OTR) Jakarta.

President Director of HMID, WooJune Cha, mengatakan bahwa hadirnya IONIQ 6 di Indonesia merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Hyundai dalam mendukung pemerintah untuk mendorong percepatan elektrifikasi industri otomotif di Indonesia.

"Melalui pengenalan model baru ini, kami menyediakan berbagai pilihan kepada konsumen Indonesia, sehingga mereka dapat memiliki lebih banyak opsi dalam memilih kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka," jelasnya.

Sementara itu, Chief Operating Officer of HMID, Fransiscus Soerjopranoto, mengatakan bahwa IONIQ 6 merupakan buah dari konsistensi Hyundai dalam berinovasi dan mendobrak batas untuk merancang desain mobil modern, khususnya untuk kendaraan listrik.

"Maka dari itu, IONIQ 6 hadir sebagai mobil listrik murni Hyundai paling aerodinamis dan paling efisien daya saat ini. Lengkap dengan eksterior yang futuristis, interior yang lapang, serta pengembangan teknologi yang advance, IONIQ 6 memberi pengalaman berkendara terbarukan yang tak dapat ditemukan di kendaraan lainnya untuk Awaken Your World," tuturnya.

Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia dalam peluncuran Hyundai IONIQ 6 (Hyundai Motors Indonesia)

Terinspirasi oleh Prophecy EV Concept dari Hyundai, IONIQ 6 memiliki ciri khas akan goresan garis yang simple dan clean serta rancang bangun yang aerodinamis, yang disebut oleh para desainer Hyundai sebagai Emotional Efficiency.

Sejak pertama kali diluncurkan secara global, IONIQ 6 telah mendapatkan pengakuan dunia melalui prestasi di berbagai ajang bergengsi.

Di antaranya adalah World Car of the Year, World Electric Vehicle, dan World Car Design of the Year di perhelatan 2023 New York International Auto Show (NYIAS), kali kedua lini IONIQ menggaet penghargaan World Car Awards setelah IONIQ 5 pada NYIAS 2022.