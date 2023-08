Mengemudi Ala Eco Driving Bisa Dijajal Lewat Simulator di Booth Suzuki GIIAS 2023

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pameran otomotif GIIAS 2023 menawarkan aneka permainan seru ke pengunjung selama 10 hari penyelenggaraan pameran ini di ICE BSD Tangerang, 10-20 Agustus 2023.

Satu diantaranya bisa ditemukan di booth Suzuki. Pada booth yang didominasi warna putih-biru-hijau bernuansa futuristik-ramah lingkungan, ini pengunjung bisa mencoba aktivitas interaktif seperti mendesain mobil Suzuki lewat Mural Projection Art Installation.

Pengunjung dapat menguji kreativitas dan menuangkannya langsung ke dalam desain bodi mobil Suzuki.

Ada juga Eco Driving Simulator Game yang mengajak pengunjung mengenal tips mengemudi yang ramah lingkungan, efisien bahan bakar, dan aman selama mengemudi menggunakan driving simulator.

Game ini dihadirkan juga untuk memperkenalkan pengunjung pada teknologi mobil hybrid di Suzuki.

Aktivitas lainnya yang bisa dicoba di booth adalah 360 Spinner Photo Booth dan High Angle Photo Booth untuk mengabadikan keseruan aktivitas di GIIAS 2023.

Ada juga Interactive Quiz dan special guest star dari Nu Page Band, T-Band, Abdur Arsyad, dan Coki Anwar. Untuk pengunjung yang membawa serta anak-anak, ada Kids Zone Area yang mengajak anak-anak bermain dan menggambar bersama.

“GIIAS menjadi salah satu momentum otomotif yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Tahun ini, Suzuki menghadirkan tema yang mencerminkan visi langkah kami ke depan yaitu menyasar a greener future. Kami berharap dapat terus menjaga kepercayaan masyarakat Indonesia lewat kualitas dari setiap produk Suzuki, dan masyarakat terus menjatuhkan pilihannya pada produk Suzuki,” ujar 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales Donny Saputra.

Di GIIAS 2023, Suzuki membawa line up 10 kendaraan meliputi Grand Vitara, New XL7 Hybrid, All New Ertiga Hybrid, Baleno, Ignis, hingga S-Presso.

Di pameran ini Suzuki juga meluncurkan Baleno terbaru versi update dengan penambahan Head Unit 9 inch dan Camera 360 derajat. Suzuki juga menyediakan 5 model mobil Suzuki untuk kebutuhan test drive di area outdoor pameran GIIAS 2023.