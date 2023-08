Ada 13 Kelas Balapan di Event bLU cRU Yamaha Sunday Race Sirkuit Mandalika Weekend Ini

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Yamaha Indonesia akan membuka 13 kelas balapan one make race di perhelatan bertajuk bLU cRU Yamaha Sunday Race dan 3 kelas di balapan Shell bLU cRU Yamaha Endurance Festival akan digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, tahun 2023 ini.

Event balap bLU cRU Yamaha Sunday Race Seri 1 akan berlangsung pada Sabtu-Minggu, 19-20 Agustus 2023, disusul Seri 2 pada 16-17 Desember 2023, Kemudian, event Shell bLU cRU Yamaha Endurance Festival akan diselenggarakan pada 21-22 Oktober 2023.

Yamaha akan membuka kelas MX King 150 Open dan Aerox 155 Community bLU cRU Yamaha Sunday Race 2023 yang akan berlangsung akhir pekan ini di Sirkuit Mandalika.

Dyonisius Beti, President Director & CEO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dalam konferensi pers di Damai Indah Golf, Selasa 15 Agustus 2023 mengatakan, dua kelas tersebut dibuka demo mengakomodir minat tinggi komunitas dan fans Yamaha membalap menggunakan kedua model motor.

Dyonisius mengatakan, MX King 150 dan Aerox 155 adalah dua produk Yamaha yang mampu mengakomodasi persaingan kompetitif pembalap dan hobi komunitas untuk beradu di trek balap.

"Jadi, race akhir pekan ini tidak hanya pengusung motor R Series saja, tapi pengguna Aerox 155 dan MX King 150 juga dapat unjuk gigi memperlihatkan skill dan performa mereka," ungkap Dyonisius.

Adapun kelas-kelas utama yang akan dilombakan di race adalah R1 dan R6 kelas Superstock Community 600 cc dan 1.000 cc, R25 dengan kelas Pro Rider, Community Pro Rider, Community A, Community B.

Lalu untuk motor R15 kelas balap yang dikompetisikan adalah Pro-Rider, Community Pro-Rider, Community A dan Community B.

Untuk motor MX King 150, kelas balap yang dilombakan adalah MX King 150 Open dan untuk motor Aerox 155, kelas yang dilombakan adalah Aerox 155 Community.

Yang menarik selama penyelenggaraan one make race di akhir pekan ini, Yamaha juga memasarkan motor All New R15 Connected dan R25 ke pengunjung di Sirkuit Mandalika dengan hadiah spesial, yang program salesnya akan dimulai saat berlangsungnya bLU cRU Yamaha Sunday Race.

Aktivitas lainnya yang akan memeriahkan penyelenggaraan event bLU cRU Yamaha Sunday Race dan Shell bLU cRU Yamaha Endurance Festival adalah Sunday Morning Ride, booth exhibition, kontes modifikasi, kontes foto racing dan festival akustik.

Berbeda dengan gelaran Yamaha Sunday Race yang selama ini digelar di Sirkuit Sentul, dan hanya diikuti peserta dari Jabodetabek dan Bandung, penyelenggaraan bLU cRU Yamaha Sunday Race dan Shell bLU cRU Yamaha Endurance Festival di Sirkuit Mandalika, akan diikuti peserta juga dari daerah lain.

"Tahun lalu peserta hanya dari Jabodetabek dan Bandung. Sekarang kita expand hingga Semarang, Surabaya dan Bali," kata Dyonisius Beti.

Hingga Selasa 15 Agustus 2023, jumlah komunitas Yamaha yang mendaftar untuk ikut race di balapan ini mencapai 168 komunitas. Angka ini melebihi proyeksi Yamaha yang semula memperkirakan akan diikuti 150an komunitas Yamaha dari berbagai kota.

Rangkaian event balapan ini didukung oleh sejumlah sponsor seperti Shell, Idemitsu, Kayaba, IRC, Motobatt, Zuttoride dan Sumitronics.