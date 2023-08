Brand Lampu LED Ramaikan GIIAS 2023, Bawa Lini Produk untuk Honda BeAT hingga Mobil Mewah

RTD by Rayton hadir di GIIAS 2023, bawa lini produk lampu LED lengkap, ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (16/8/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Tren lampu LED pada kendaraan bermotor mendorong pertumbuhan pasar yang cukup baik beberapa tahun ini.

Peluang tersebut membuat brand lampu LED asal Cina, RTD by Rayton, datang dengan spesifikasi produk yang telah disesuaikan untuk kendaraan di Indonesia.

Rayton juga ikut meramaikan pameran otomotif GIIAS 2023 dengan menempati booth aftermarket di Hall 10, ICE BSD, Tangerang, Banten.

National Sales Manager Rayton Indonesia Tommy, mengatakan setelah sekitar 5 tahun mendistribusikan produk di Indonesia melalui produk lampu LED motor, Rayton di awal tahun 2023 mulai memasarkan juga produk unggulan untuk kendaraan mobil dan truck.

"Untuk menambah semangat jualan bagi kami dan customer toko, bengkel grosir dan ritel, kami mengikuti pameran terbesar otomotif di Indonesia yaitu GIIAS 2023 ini," tutur Tommy di GIIAS 2023, Rabu (16/8/2023).

Menurut Tommy, pasar lampu LED aftermarket sudah banyak brand dan variannya, sehingga pihaknya lebih spesifik dalam menentukan tipe dan jenis, sesuai dengan customer wants dan costumer need-nya.

"Kami percaya diri untuk produk lampu LED motor, kita sudah dapat dikatakan salah satu pemimpin di pasar, makanya kami masuk juga untuk menjual produk mobil. Untuk produk lampu LED mobil, kami memiliki empat segmen varian lampu LED, yaitu tipe ekonomis-standard, tipe super (menengah), tipe premium dan yang tertinggi ultra premium. Semua tipe ini tentunya dengan spesifikasi OEM Quality," jelas Tommy.

Berkat adanya tipe dan segmentasi seperti disebutkan Tommy, RTD by Rayton berharap konsumen LED otomotif di Indonesia dapat tepat guna dalam memilih lampu LED otomotif, yakni sesuai kantong, fungsi dan kebutuhannya.

Perlu diketahui, perbedaan empat tipe lampu RTD by Rayton terletak pada build quality, harga, uniqness dan value dari masing-masing segmen tersebut.

"Misal untuk tipe ekonomis-standard, di harga Rp 150 ribuan dengan build quality standard dan watt yang rendah di 22 watt. Lalu untuk tipe super kita memiliki range harga di Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribuan. Sementara untuk tipe premium diharga Rp 400 ribuan dan ultra premium diharga tidak lebih dari Rp 800 ribuan," jelasnya.

Segmentasi produk yang disesuaikan kebutuhan konsumen tersebut dilakukan guna memberikan experience kepada konsumen sesuai fungsi dan value produk RTD by Rayton.

"Ini semua kita berikan kepada konsumen di Indonesia agar konsumen dapat memilih dan merasakan langsung value of product dari brand RTD by Rayton," imbuh Tommy.

Lampu LED RTD by Rayton juga dipastikan dilengkapi 1 tahun, dimulai dari pertama kali lampu RTD di pasang ke kendaraan.

Rayton memastikan seluruh lini produk tersedia untuk penggunaan di skuter seperti Honda BeAT hingga mobil mewah layaknya Lexus.