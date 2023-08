Viral Kasus Rangka Patah Honda Vario 125, AHM Minta Bawa Motornya ke Bengkel AHASS

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak beberapa hari lalu, beredar video viral mengenai kasus sepeda motor Honda Vario yang mengalami patah rangka bagian tengah. Seperti yang diunggah akun Instagram @lowslow.indonesia, sebuah motor Honda Vario 125 warna merah mengalami patah rangka bagian tengah.

Video pendek lain yang dibagikan di Twitter menampilkan rangka bodi motor matic Honda Beat berplat nomor KT 6670 ZK yang patah di bagian lekukan bawah dan keropos.

"Motor Honda Beat model terbaru tersebut dalam narasi video tersebut diklaim masih baru digunakan. Motor anyar bos, motor anyar iki bos, Gak bahaya ta iki, gak bahaya ta iki. Iki motor opo iki bos. Ya Allah, iki niat gawe motor opo dolenan. Gak bahaya ta iki," celoteh orang dalam narasi video tersebut.

Video tersebut diunggah pemilik akun @papafarizwmx pada Selasa 15 Agustus 2023 kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Senior Manager Corporate Communication PT Astra Honda Motor (AHM) Rina Listiani, mengatakan pihaknya perlu melakukan pemeriksaan terhadap unit yang mengalami hal tersebut agar dapat diketahui penyebab dan masalahnya.

"Kami perlu melakukan pemeriksaan secara langsung pada setiap unit sepeda motor yang mengalami permasalahan untuk mengetahui penyebabnya. Sehingga penanganannya juga bisa lebih tepat. Oleh karena itu, kami sarankan konsumen datang langsung ke bengkel AHASS," tutur Rina kepada Tribunnews.com, Rabu (16/8/2023).

Guna menjaga peace of mind konsumen Honda, AHM memastikan produk yang dipasarkan telah melalui uji kualitas yang ketat, sehingga aman untuk digunakan konsumen.

Selain itu, pihaknya selalu berupaya untuk menerima masukan dan saran dari konsumen mengenai produk-produk buatan mereka.

"Kami memastikan produk yang dipasarkan ke konsumen sudah melewati uji kualitas yang ketat, sehingga sepeda motor dapat digunakan konsumen dengan aman dan nyaman. Kami juga berusaha memberikan layanan yang terbaik untuk konsumen dengan memberikan perhatian pada setiap masukan maupun keluhan konsumen. Kami siap melayani konsumen di jaringan dealer dan bengkel resmi AHASS, serta menyiapkan layanan Honda Care yang dapat diakses melalui contact center 1-500-989," jelas Rina.

Lebih lanjut, ia menyebut saat ini pihaknya belum ada rencana untuk mengembangkan rangka baru pengganti eSAF.

"Saat ini kami belum ada rencana (mengganti eSAF). Namun kami senantiasa berupaya melakukan inovasi untuk memberikan produk dan layanan terbaik untuk konsumen," ungkap Rina.

Berbeda dengan rangka yang dipakai pada model sepeda motor Honda terdahulu, Rangka eSAF (Enhanced Smart Architecture Frame) merupakan rangka yang pertama kali digunakan oleh Honda Genio pada 2019.

Rangka ini diproduksi oleh AHM menggunakan teknik pengelasan laser dengan sistem produksi press. Rangka ini terbuat dari bahan baja yang kemudian ditekuk lalu dilas laser.

Rangka eSAF singkatan dari Enhanced Smart Architecture Frame dan rangka ini diklaim AHM membuat skutik lebih lincah dan mudah dikendarai,

Hingga saat ini, skuter matik Honda yang sudah memakai rangka eSAF, diantaranya Honda Genio, All New BeAT, All New Scoopy, All New Vario 125 dan Vario 160.