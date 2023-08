SUV Compact Paling Sporty Mitsubishi XForce Hadir Pertama Kali Hanya di Indonesia, Ini Spesialnya

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Mitsubishi secara khusus menghadirkan lini produk SUV Compact terbarunya, yakni XFORCE, di Indonesia. Peluncuran globalnya dilakukan saat pembukaan GIIAS 2023, pada 10 Agustus lalu.

Tampil dengan desain fresh, sporty, kekar dan secara khusus dibuat untuk pasar ASEAN, terutama Indonesia, membuat mobil ini lebih menonjol dari pesaingnya di segmen Compact SUV.

Dynamic Shield dan lampu berbentuk T adalah fitur ikonik dari identitas desain Mitsubishi. Dalam generasi baru ini, Dynamic Shield terintegrasi secara mulus dan terstruktur, menambah kedalaman dan dimensi baru pada desain yang lembut dan kokoh.

Chief Product Specialist Mitsubishi Motors Corporation (MMC) Masahiro Ito, mengatakan Mitsubishi XFORCE dirancang untuk memberikan tiga nilai emosional yang mendasar, yakni Excitement, Comfort dan, Practicality atau kegembiraan, kenyamanan dan praktikalitas.

"Tujuannya adalah untuk membawa kegembiraan yang meningkatkan motivasi sehari-hari, kenyamanan yang memudahkan kehidupan sehari-hari, serta mengurangi stres dan praktikalitas melalui desain fungsional XFORCE, mengakomodasi berbagai kebutuhan. Nama model ini, XFORCE, mengkomunikasikan niat kami untuk memberikan kekuatan tambahan, yang diwakili oleh "X," untuk mendorong kemajuan, memungkinkan individu merangkul pengalaman baru dan menemukan kegembiraan dalam perjalanan mereka," tutur Ito dalam konferensi pers di GIIAS.

Program Design Director MMC Akita Naoki, menyampaikan XForce menambahkan pilihan baru dan menarik, seperti model Mitsubishi pertama atau kedua untuk dimiliki, bagi lebih banyak pelanggan di wilayah ASEAN. Untuk itu, dirancang khusus untuk peran penting ini, konsep desain untuk model baru ini adalah Silky and Solid.

Dynamic Shield dan lampu berbentuk T adalah fitur ikonik dari identitas desain Mitsubishi. Di sini, mereka berkembang dan mengarah ke penampilan menarik berikutnya dari Mitsubishi Motors. Dynamic Shield tetap menjadi simbol kekuatan dan perlindungan kami. Dalam generasi baru ini, Dynamic Shield terintegrasi secara mulus dan terstruktur, menambah kedalaman dan dimensi baru pada desain yang lembut dan kokoh.

Pada bagian eksterior, panel instrumen lebar meluas hingga panel pintu, sehingga tampak dinamis. Setiap sudut diperhatikan secara detail dan kenyamanan pengguna menjadi perhatian utama, serta soft padding yang terbuat dari kain mélange memberikan kenyamanan dan kesan modern.

Pada desain interior mendapatkan perhatian khusus, Mitsubishi ingin menciptakan kesan elegan dan modern sekaligus.

"Penambahan soft-padding akan memberikan perasaan aman dan terlindungi, sekaligus menciptakan interior yang aman dan nyaman," terang Akita.

Untuk warna interior, Mitsubishi menyiapkan dua jenis, yaitu putih mélange dan mocha, serta hitam. Putih mélange dan mocha mengungkapkan kesan yang berkelas dan nyaman, sekaligus modern.

"Untuk itu, kami memilih bahan yang tidak hanya memiliki penampilan yang baik tetapi juga sifat anti-kotor untuk memastikan kepraktisannya. Interior berwarna hitam memberikan nuansa autentik, kualitas tinggi, sekaligus tampilan sporty," ucap Akita.

Peluncuran Mitsubishi XFORCE dalam acara GIIAS 2023.

Teknologi pintar meningkatkan kenikmatan dari SUV yang sporty, dan titik pandang tinggi dan berwibawa untuk visibilitas yang baik, berdasarkan posisi duduk yang tinggi dan tegak pula.

Kemudian, pencahayaan ambient-nya yang indah dan berkualitas tinggi, tetapi tidak hanya itu, mobil ini juga memiliki fungsionalitas yang memudahkan pengendara yang membutuhkan banyak ruang penyimpanan.

Yang menariknya, Dynamic Sound Yamaha Premium dihasilkan dari kerja sama antara Mitsubishi Motors dan Yamaha.

Tata suara Yamaha diyakini akan memberikan kualitas audio yang premium, bahkan bisa dibilang setara konser music dengan tata suara berkualitas tinggi.

Audio khusus ini di The New SUV Mitsubishi diberi nama Dynamic Sound Yamaha Premium, diklaim mampu menghadirkan konser musik pribadi di dalam mobil.

Karena dibuat khusus untuk wilayah ASEAN, terutama untuk konsumen Indonesia, XForce memiliki empat jenis mode, yakni Normal, Wet, Gravel dan Mud.

"Pada XFORCE, Mitsubishi Motors memperkenalkan mode Wet untuk pertama kalinya, yang dikembangkan khusus untuk konsumen yang tinggal di daerah dengan curah hujan tinggi, terutama di negara-negara ASEAN. Mode ini memberikan handling yang konsisten dan stabil saat melaju lurus, bahkan di jalan yang tergenang air. Nikmati stabilitas saat menikung, bahkan dalam kondisi angin dan hujan ekstrem," jelas Akita.

Selain itu, model mengemudi yang unik dihasilkan melalui sistem kontrol terintegrasi yang mencakup Mesin, CVT (Continuously Variable Transmission), Active Stability Control, Traction Control, dan Electric Power Steering.

Mitsubishi XFORCE juga memiliki sandaran tangan yang lebar dan kemampuan penyetelan sandaran kursi hingga 8-step, untuk kenyamanan yang lebih baik.

Mitsubishi juga menyiapkan tiga jenis fungsi koneksi smartphone nirkabel, yaitu Android Auto, Apple CarPlay dan Weblink, yang dapat terhubung tanpa kabel. Selain itu, layar berukuran 12.3 inci ini memiliki banyak konten menarik.

Menyoal performa, Mitsubishi XFORCE sendiri menggunakan basis mesin dan transmisi milik Xpander, yakni mesin empat silinder berkapasitas 1.499 cc yang mampu melontarkan tenaga 103 dk dan torsi puncak 141 Nm.

Varian Mitsubishi XFORCE saat ini telah dilengkapi dengan varian baru dengan beberapa fitur ADAS, seperti Active Stability Control (ASC), Blind Spot Warning (BSW) and Rear Cross Traffic Alert (RCTA).

Mitsubishi XFORCE ditawarkan dalam dua varian, Ultimate CVT Rp 412.900.000 dan Exceed CVT Rp 379.900.000, dengan warna utama adalah graphite gray dan energetic yellow.

Mitsubishi Motors Curi Perhatian di GIIAS 2023 dengan Booth Fenomenal

Tampilan booth Mitsubishi dalam acara GIIAS 2023.

Panggung GIIAS 2023 menjadi saksi bagi pesona Mitsubishi Motors yang menghadirkan booth spektakuler di Hall 10 nomor 10A dengan luas mencapai 2,106 m2. Dengan estetika Global Booth yang dipercantik oleh palet warna hitam, putih, dan aksen merah, booth Mitsubishi Motors berhasil memikat pandangan para pengunjung. Dalam semangat branding baru Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), yakni "Life’s Adventure", booth ini menggambarkan komitmen mendalam MMKSI dalam menemani masyarakat dalam mengejar ambisinya untuk menjalani petualangan hidup dengan penuh gairah.

Menariknya, MMKSI berhasil memamerkan 17 unit kendaraan unggulannya, meliputi beragam varian model seperti Mitsubishi XFORCE, New Xpander, New Xpander Cross, New Pajero Sport, Minicab MiEV, eK X EV, dan Triton Educar. Namun, tak hanya menampilkan rangkaian unit tampilan, MMKSI juga berhasil menghadirkan unit test drive yang mencakup Mitsubishi XFORCE, New Xpander, New Xpander Cross, dan New Pajero Sport untuk pengunjung yang berminat merasakan sensasi mengemudi langsung.

Keunikan dari kehadiran booth Mitsubishi Motors kali ini terletak pada pendekatan penempatan produk yang sesuai dengan level petualangan yang diinginkan oleh para pengunjung. Dengan membagi booth menjadi tiga zona yang terdiri dari

1. Zona Daily Life’s Adventure: Di sini, Mitsubishi XFORCE, New Xpander, dan New Xpander Cross menjadi pusat perhatian. Model kendaraan ini didesain untuk menemani keluarga Indonesia dalam menghadapi rutinitas sehari-hari dengan penuh semangat. Pengalaman berinteraksi dengan Dynamic Sound Yamaha Premium pada Mitsubishi XFORCE juga dapat dinikmati di sudut Yamaha Corner.

2. Zona Tomorrow Life’s Adventure: Zona ini mewakili hubungan masa depan antara pengguna kendaraan Mitsubishi Motors dan layanan purna jual yang prima. Model khusus seperti Minicab MiEV dan eK X EV menjadi sorotan di sini, menggambarkan perjalanan masa depan yang lebih ramah lingkungan bagi masyarakat Indonesia. Pengunjung juga bisa mengeksplorasi layanan digital My Mitsubishi Motors ID.

3. Zona Wonderful Life’s Adventure: Bagi pengunjung yang mengidamkan petualangan ekstrem, zona ini menjadi pilihan yang tepat. Diwakili oleh New Pajero Sport, zona ini dilengkapi dengan sudut "Motor Sport Corner" dan "CSR & KidZania Corner". Motor Sport Corner memperlihatkan perjalanan gemilang Mitsubishi Motors dalam dunia motorsport serta mengundang partisipasi dalam racing game. Sementara itu, CSR & KidZania Corner memungkinkan pengunjung mendalami upaya sosial MMKSI dan kemitraannya dengan KidZania. Tidak ketinggalan, Triton Educar hadir dengan fasilitas ilmu pengetahuan, berkontribusi pada literasi digital dan wawasan terkini generasi muda.

Dengan booth yang memesona dan beragamnya kendaraan unggulan yang dipajang, Mitsubishi Motors memberikan pengalaman tak terlupakan bagi pengunjung GIIAS 2023. Anda pun diundang untuk merasakan sendiri inovasi dan dedikasi mereka dalam menyediakan kendaraan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dalam menjalani berbagai petualangan hidup. Informasi lebih lanjut tersedia di link berikut ini atau melalui kanal media sosial Mitsubishi di Instagram, YouTube, dan Facebook.

Bukan hanya menghadirkan lini produk yang komplit, booth Mitsubishi yang mengusung tema Life’s Adventure Park, hadir dengan beragam jenis program dan aktivitas menarik dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung.

"Kami sangat bangga mendapatkan kesempatan untuk kembali menghadirkan semangat identitas Mitsubishi Motors di ajang GIIAS 2023 ini, dimana kami menuangkan komitmen kami terhadap inovasi, kualitas dan kepuasan pelanggan melalui serangkaian aktivitas interaktif yang menyenangkan," tutur Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Atsushi Kurita, di GIIAS, Jumat (11/8/2023).

Mitsubishi juga menyediakan program penjualan menarik di GIIAS, diantaranya setiap pembelian XFORCE akan mendapatkan gratis biaya jasa dan sparepart untuk 50.000 Km atau 4 tahun yang mana yang lebih dulu tercapai, extended warranty 20.000 Km atau 1 tahun, Smart Cash dengan bunga nol persen selama 1 tahun, gratis biaya asuransi dan potongan biaya administrasi, serta program paket bunga rendah.

Sementara untuk pembelian lini produk seperti New Xpander, Pajero Sport dan lainnya, terdapat program cashback hingga jutaan rupiah, DP ringan mulai 10 persen, bunga nol sampai dengan tenor 2 tahun dan sebagainya.(*)