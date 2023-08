Brio Dominasi Penjualan Honda di GIIAS 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor membukukan penjualan sebanyak 1.992 unit selama 11 hari di GIIAS 2023. Honda Brio mendominasi pesanan dengan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) 485 unit atau berkontribusi 24 persen.

Posisi kedua ada All New Honda CR-V sebanyak 385 unit atau sebesar 19 persen dari total SPK Honda di GIIAS.

Tempat ketiga ada Honda HR-V menyumbangkan penjualan sebanyak 365 unit, Honda BR-V menyumbangkan penjualan sebesar 340 unit dan Honda WR-V sebanyak 325 unit.

Baca juga: SPK Tembus 1.100 Unit di GIIAS 2023, MMKSI Minta Pabrik Genjot Produksi Mitsubishi XForce

Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy, berterima kasih atas sambutan konsumen yang sangat antusias untuk produk-produk Honda di ajang GIIAS 2023, terutama untuk model-model SUV Honda yang terus menjadi favorit di tengah banyaknya mobil baru yang diluncurkan tahun ini.

"Produk terbaru kami, yaitu All New Honda CR-V langsung disambut baik oleh konsumen, sementara produk lain seperti All New Honda HR-V, BR-V dan WR-V mencatat penjualan yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kami berharap pencapaian penjualan di GIIAS tahun ini kembali menyegarkan pasar dan memicu trend yang positif untuk penjualan otomotif di tahun ini," kata Billy, Selasa (22/8/2023).

Sebagai informasi, All New Honda CR-V menjadi model yang baru diluncurkan Honda di GIIAS dan langsung mendapat respon positif, terlebih terdapat varian Hybrid.

CR-V terbaru juga menjadi mobil yang paling ramai dikunjungi oleh para pengunjung di booth Honda sepanjang penyelenggaraan GIIAS tahun ini.